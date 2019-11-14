Президент России Владимир Путин прибыл в Бразилию на саммит БРИКС. У входа во дворец «Итамарати» его встретил бразильский лидер Жаир Болсонару.

После прибытия Путина лидеры всех стран-участниц саммита БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР) прошли на официальную церемонию фотографирования.

В рамках саммита Путин выступит на пленарном заседании, а затем встретится с участниками Делового совета БРИКС и руководителями Нового банка развития. Работа лидеров пяти государств продолжится в форме рабочего завтрака.

Владимир Путин приехал в президентский дворец в Бразилиа: Начался второй день саммита БРИКС pic.twitter.com/hbITEI03ag — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) November 14, 2019

Саммит БРИКС в 2019 году проходит в 11 раз, он стартовал 13 ноября и продлится два дня. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что Владимир Путин проведет не менее трех отдельных встреч.