Путин прибыл в Бразилию на саммит БРИКС
Президент России Владимир Путин прибыл в Бразилию на саммит БРИКС. У входа во дворец «Итамарати» его встретил бразильский лидер Жаир Болсонару.
После прибытия Путина лидеры всех стран-участниц саммита БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР) прошли на официальную церемонию фотографирования.
В рамках саммита Путин выступит на пленарном заседании, а затем встретится с участниками Делового совета БРИКС и руководителями Нового банка развития. Работа лидеров пяти государств продолжится в форме рабочего завтрака.
Владимир Путин приехал в президентский дворец в Бразилиа: Начался второй день саммита БРИКС pic.twitter.com/hbITEI03ag— Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) November 14, 2019
Саммит БРИКС в 2019 году проходит в 11 раз, он стартовал 13 ноября и продлится два дня. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что Владимир Путин проведет не менее трех отдельных встреч.
«И для этих тоже, и для этих, и для тех»: Жаир Болсонару учит Путина искусству многократного позирования pic.twitter.com/jWreE0wT6t— Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) November 14, 2019