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15:53   14 Ноября 2019
Россия

Путин прибыл в Бразилию на саммит БРИКС

Путин прибыл в Бразилию на саммит БРИКС

Президент России Владимир Путин прибыл в Бразилию на саммит БРИКС. У входа во дворец «Итамарати» его встретил бразильский лидер Жаир Болсонару.

После прибытия Путина лидеры всех стран-участниц саммита БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР) прошли на официальную церемонию фотографирования.

В рамках саммита Путин выступит на пленарном заседании, а затем встретится с участниками Делового совета БРИКС и руководителями Нового банка развития. Работа лидеров пяти государств продолжится в форме рабочего завтрака.

Саммит БРИКС в 2019 году проходит в 11 раз, он стартовал 13 ноября и продлится два дня. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что Владимир Путин проведет не менее трех отдельных встреч.

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Автор: Ольга Воскресенская
#путин #политика #брикс

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