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15:47   14 Ноября 2019
Россия

Правительство не планирует снижать пенсионный возраст для жителей ДФО

Правительство не планирует снижать пенсионный возраст для жителей ДФО

Информация об оттоке жителей из северных регионов в связи с изменениями пенсионного законодательства не соответствуют действительности. Об этом сообщил министр труда и социальной защиты Максим Топилин. По его словам, правительство не планирует возвращать жителям Дальнего Востока прежний возраст выхода на пенсию — 55 лет для женщин и 60 для мужчин.

«У нас таких планов нет», — резюмировал Топилин.

Российский лидер Владимир Путин 3 октября 2018 года подписал закон о совершенствовании пенсионной системы, который предусматривает с 2019 года поэтапное повышение возраста выхода на пенсию россиян на пять лет — до 65 лет для мужчин и 60 лет для женщин.

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Автор: Анатолий Кубарев
#россия #правительство #пенсионный возраст #дфо

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