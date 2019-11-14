Правительство не планирует снижать пенсионный возраст для жителей ДФО

Информация об оттоке жителей из северных регионов в связи с изменениями пенсионного законодательства не соответствуют действительности. Об этом сообщил министр труда и социальной защиты Максим Топилин. По его словам, правительство не планирует возвращать жителям Дальнего Востока прежний возраст выхода на пенсию — 55 лет для женщин и 60 для мужчин.

«У нас таких планов нет», — резюмировал Топилин. Российский лидер Владимир Путин 3 октября 2018 года подписал закон о совершенствовании пенсионной системы, который предусматривает с 2019 года поэтапное повышение возраста выхода на пенсию россиян на пять лет — до 65 лет для мужчин и 60 лет для женщин. При наличии длительного трудового стажа, вы имеете право выйти на пенсию досрочно. Подробнее на сайте ПФР: https://t.co/UWTSOzcqKN. #ПФР #пенсионныйфонд #пенсия #стаж #понятнаяпенсия #повышениепенсий pic.twitter.com/SuIqyL8EIK — Пенсионный фонд РФ (@pension_fond) 7 ноября 2019 г.