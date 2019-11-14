Российскую компанию «Интурист» купил турецкий туроператор Anex Tour

Российскую компанию «Интурист» приобрел турецкий туроператор Anex Tour. Об этом пишут турецкие СМИ со ссылкой на заявление главы Anex Tour Нешета Кочкара.

Российская компания «Интурист» являлась партнером концерна Thomas Cook, который ранее обанкротился. Турецкий оператор имеет семь процентов акций Thomas Cook. ТАСС передает, что в «Интуристе» данные о сделке не подтвердили и не опровергли, пообещав согласовать все детали и выпустить пресс-релиз со всеми официальными данными.

При этом СМИ отмечают, что «Интурист» собирались приобрести инвестиционная компания Fosun Group из Китая и Rewe Group из Германии.

Томас Кук основал свою туристическую компанию в 1841 году. В сентябре 2019 года ее представители объявили о ликвидации после того, как не смогли получить кредит для погашения задолженностей. Более 20 тысяч человек в мире останутся без работы после банкротства компании.