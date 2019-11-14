Глава медиагруппы «Патриот» призвал защитников Вишневского изучить факты домогательств

Глава медиагруппы «Патриот» Николай Столярчук в заявлении, опубликованном на портале медиагруппы и ФАН, раскритиковал реакцию пресс-службы РГПУ имени Герцена и депутата ЗакСа Петербурга Бориса Вишневского на публикации ИА «Народные новости» и ФАН о домогательствах Вишневского к студенткам вуза.

«Неумелые ответы администрации университета только добавляют масла в огонь общественного гнева», — отметил Столярчук.

У главы медиагруппы, в которую входит и «Политика Сегодня», сложилось мнение, что в университете и Вишневский не читали материалов, в которых выпускница РГПУ рассказывает о харассменте в стенах заведения. Политик и администрация вуза не замечают, что она использует псевдоним, опасаясь расправы, а Вишневский отрицает факт преподавания у первого курса, но не чрезмерно тесного общение с первокурсницами.

Тем не менее Столярчук благодарен защитникам Вишневского за оценку возможностей медиагруппы:

«Про-двинутая» либеральная общественность и СМИ уже написали все «добрые» слова о нашей медиагруппе и возвысили наши возможности до небес. Судите сами, созданная в октябре 2019 года медиагруппа «Патриот» в состоянии за неделю «уничтожить репутацию самого «известного» депутата Законодательного собрания Петербурга, «организовать пикеты и поднять общественность», вывести сюжет на федеральные каналы и донести его до пресс-секретаря президента РФ. Наши возможности в глазах «про-двинутой» общественности поразили даже нас, благодарим их за такую высокую оценку нашей работы».

Особо Столярчук выделяет позицию «Фонтанки», которая не удосужилась попросить комментарий у медиагруппы, а также видных оппозиционеров и главных «моралистов» российской демократии Виктора Шендеровича и Дмитрия Гудкова. Последних он призывает изучить факты домогательств Вишневского. Но сомневается, что они последуют совету. Гудков увлечен представительницами «древнейшей профессии», о об этом писали СМИ. Шендерович — «герой» бурных отношениях с Катей Му-Му и возможный участник оргий, видео которых ходят по всему интернету.