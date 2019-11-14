Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Мединский назвал приятной болезнью роста наплыв китайских туристов

Мединский назвал приятной болезнью роста наплыв китайских туристов

 Более 20 тысяч человек приобрели билеты на поезда в Крым и обратно

Более 20 тысяч человек приобрели билеты на поезда в Крым и обратно
Члены нового правительства Молдавии принесли присягу

Члены нового правительства Молдавии принесли присягу

 Украина может выйти из минских договоренностей — Пристайко

Украина может выйти из минских договоренностей — Пристайко
Уходящий глава Евросовета вновь назвал Россию «стратегической проблемой» Евросоюза

Уходящий глава Евросовета вновь назвал Россию «стратегической проблемой» Евросоюза

 Асад считает, что за смертью Ле Мезюрье стоят спецслужбы во главе с ЦРУ

Асад считает, что за смертью Ле Мезюрье стоят спецслужбы во главе с ЦРУ

Мединский назвал приятной болезнью роста наплыв китайских туристов

Мединский назвал приятной болезнью роста наплыв китайских туристов

 Более 20 тысяч человек приобрели билеты на поезда в Крым и обратно

Более 20 тысяч человек приобрели билеты на поезда в Крым и обратно
Члены нового правительства Молдавии принесли присягу

Члены нового правительства Молдавии принесли присягу

 Украина может выйти из минских договоренностей — Пристайко

Украина может выйти из минских договоренностей — Пристайко
Уходящий глава Евросовета вновь назвал Россию «стратегической проблемой» Евросоюза

Уходящий глава Евросовета вновь назвал Россию «стратегической проблемой» Евросоюза

 Асад считает, что за смертью Ле Мезюрье стоят спецслужбы во главе с ЦРУ

Асад считает, что за смертью Ле Мезюрье стоят спецслужбы во главе с ЦРУ

15:51   14 Ноября 2019
Россия

Россия признала Жанин Аньес временным президентом Боливии

Россия признала Жанин Аньес временным президентом Боливии

Москва признала Жанин Аньес временным президентом Боливии, однако насторожена отсутствием кворума в парламенте при голосовании. Об этом в четверг, 14 ноября, заявил заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков. 

«Мы исходим из данности, что в соответствии с имеющимися правовыми нормами именно на лицо, находящееся в этой должности в ситуации невозможности исполнения обязанности президента теми, кто стоял выше в протокольной последовательности, возлагается эта функция», — сказал Рябков.

Он также указал на то, что в момент утверждения ее в парламенте нужного кворума, который требуется, не было. Рябков отметил, что здесь виден определенный момент, который Россия учитывает, однако тот факт, что именно Аньес будет восприниматься в качестве президента Боливии на период до решения вопроса о новом президенте через выборы, это внутреннее дело боливийской стороны, заключил он.

Ранее президент Боливии Эво Моралес победил в первом туре на выборах, однако его главный соперник Карлос Меса не признал итоги голосования. Моралес ушел в отставку вместе с высшим руководством страны. Власть приняла оппозиционный вице-спикер сената. Моралес покинул страну, уехав в Мексику. 

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Софья Белоцерковская
#москва #россия #политика #общество #боливия

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...