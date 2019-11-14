Россия признала Жанин Аньес временным президентом Боливии

Москва признала Жанин Аньес временным президентом Боливии, однако насторожена отсутствием кворума в парламенте при голосовании. Об этом в четверг, 14 ноября, заявил заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков.

«Мы исходим из данности, что в соответствии с имеющимися правовыми нормами именно на лицо, находящееся в этой должности в ситуации невозможности исполнения обязанности президента теми, кто стоял выше в протокольной последовательности, возлагается эта функция», — сказал Рябков.

Он также указал на то, что в момент утверждения ее в парламенте нужного кворума, который требуется, не было. Рябков отметил, что здесь виден определенный момент, который Россия учитывает, однако тот факт, что именно Аньес будет восприниматься в качестве президента Боливии на период до решения вопроса о новом президенте через выборы, это внутреннее дело боливийской стороны, заключил он.

Ранее президент Боливии Эво Моралес победил в первом туре на выборах, однако его главный соперник Карлос Меса не признал итоги голосования. Моралес ушел в отставку вместе с высшим руководством страны. Власть приняла оппозиционный вице-спикер сената. Моралес покинул страну, уехав в Мексику.