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15:28   14 Ноября 2019
Россия

Мединский считает глубокой культурологической проблемой сокращение рабочей недели

Мединский считает глубокой культурологической проблемой сокращение рабочей недели

Главный вопрос — на что россиянин потратит освободившееся время. Об этом министр культуры Владимир Мединский сказал в ходе лекции «Цифра и культурный сектор» в рамках открытого лектория «Культура 2.0» на Петербургском международном культурном форуме.

По его словам, недавно председатель правительства Дмитрий Медведев говорил о сокращении рабочей недели, а это наверняка произойдет в развитых странах. Однако речь идет не о внесении изменений в Трудовой кодекс, а о довольно глубокой культурологической проблеме, передает корреспондент «Политики Сегодня».

Министр объяснил, что человек может формально по времени меньше работать. Вот 200 лет назад работали семь дней в неделю во многих профессиях. Потом стали работать шесть дней, а не так давно пять. Тенденция очевидна.

«Но вопрос в другом — на что будет потрачено освободившееся время? На творчество, на созидание? Или оно будет потрачено на безделье», — задался риторическим вопросом Владимир Мединский.

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Автор: Анатолий Кубарев
#мединский #общество #работа #рабочая неделя

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