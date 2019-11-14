Мединский считает глубокой культурологической проблемой сокращение рабочей недели

Главный вопрос — на что россиянин потратит освободившееся время. Об этом министр культуры Владимир Мединский сказал в ходе лекции «Цифра и культурный сектор» в рамках открытого лектория «Культура 2.0» на Петербургском международном культурном форуме.

По его словам, недавно председатель правительства Дмитрий Медведев говорил о сокращении рабочей недели, а это наверняка произойдет в развитых странах. Однако речь идет не о внесении изменений в Трудовой кодекс, а о довольно глубокой культурологической проблеме, передает корреспондент «Политики Сегодня».

Министр объяснил, что человек может формально по времени меньше работать. Вот 200 лет назад работали семь дней в неделю во многих профессиях. Потом стали работать шесть дней, а не так давно пять. Тенденция очевидна.