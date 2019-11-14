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15:16   14 Ноября 2019
Россия

После стрельбы в Благовещенске за помощью медиков обратились еще двое

После стрельбы в Благовещенске за помощью медиков обратились еще двое

После стрельбы в Благовещенске за помощью медиков обратились еще два человека — это учительница и молодой человек. Об этом заявила исполняющая обязанности министра здравоохранения Амурской области Виктория Крупко.

По ее словам, у молодого человека ушиб грудной клетки, который он получил, когда бежал и упал. У преподавательницы медики зафиксировали реактивное расстройство (кратковременное психическое расстройство, возникающее в ответ на интенсивную психотравмирующую ситуацию). Еще трое пострадавших находятся в больнице, двум из них по 17 лет, третьему пострадавшему — 20. Двое из них находятся в тяжелом состоянии после операции.

Утром в четверг, 14 ноября, в строительный колледж Благовещенска вошел 19-летний Данил Засорин и открыл стрельбу из охотничьего ружья. СМИ писали, что пострадали трое, погиб 19-летний Алексей Голубничий, сам Засорин совершил самоубийство после просьбы полицейских сдать оружие.

При этом также сообщалось, что Алексей Голубничий выжил и находится в больнице, где его прооперировали.

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #стрельба #чп #благовещенск

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