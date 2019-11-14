Полномочия ректоров МГУ и СПБГУ предложили продлевать неограниченно

Депутаты Государственной думы предложили продлевать полномочия ректоров лучших вузов России — МГУ и СПБГУ — более двух раз. Поправка к законопроекту о совершенствовании практики для студентов была внесена в четверг, 14 ноября.

Отмечается, что идею о подобной поправке выдвинули вице-спикер Иван Мельников, вице-спикер Госдумы Александр Жуков, лидер фракции ЛДПР Владимир Жириновский, а также глава думского комитета по образованию и науке Вячеслав Никонов. Они предлагают дополнить новой статьей федеральный закон «О Московском государственном университете имени Ломоносова и Санкт-Петербургском государственном университете».

Сегодняшний закон предполагает, что после того, как ректор одного из перечисленных вузов достигает предельного возраста, а именно — 65 лет, он должен покинуть пост. Однако президент РФ может продлить полномочия главного лица вуза на срок до пяти лет, причем дважды. Комитет, в свою очередь, предлагает принять поправку, устраняющую такое ограничение.

Ранее сообщалось, что ректор МГУ Виктор Садовничий может уйти в отставку до конца текущего года. Президент РФ Владимир Путин продлевал его полномочия дважды. Действующий закон запрещает назначить одного и того же ректора в третий раз.