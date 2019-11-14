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15:19   14 Ноября 2019
Россия

Мединский назвал интернет не добром и злом, а средством производства

Мединский назвал интернет не добром и злом, а средством производства

Интернетом, как и любым другим инструментом, надо пользоваться, а не бороться с ним. Об этом министр культуры Владимир Мединский сказал в ходе лекции «Цифра и культурный сектор» в рамках открытого лектория «Культура 2.0» на Петербургском международном культурном форуме. По его словам, интернет не добро и не зло, а средство производства, передает корреспондент «Политики Сегодня».

«Это палка-копалка, с помощью которой человек решает задачи», — добавил глава Минкультуры РФ.

Мединский добавил, что социальные сети влияют на культуру — стало модно ходить в музеи, на выставки, в филармонию. Признаком «крутизны» стало не селфи с кружкой пива, а селфи на фоне картины.

Мединский назвал интернет не добром и злом, а средством производства

Министр назвал сайт Культура.рф главной и популярной из интернет ресурсов площадкой, где публикуют тысячи спектаклей, лекций, научно популярных передач. Ежедневно на портале транслируют концерты, спектакли и выставки, которые собирают не менее 100 тысяч зрителей от начала до конца.

«Отдельные трансляции по миллиону зрителей собирают. Это те зрители, которые остаются на час и более. Все трансляции остаются на портале навечно», — отметил Владимир Мединский.

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Автор: Анатолий Кубарев
#петербург #мединский #культура #общество

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