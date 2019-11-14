В Минобрнауки огласили число иностранных студентов в российских вузах

Около 15 тысяч иностранных студентов ежегодно поступает в российские вузы на бюджет и в следующие пять лет Минобрнауки планирует увеличить эту цифру вдвое. Об этом глава ведомства Михаил Котюков заявил на встрече по вопросам инклюзии и мобильности в высшем образовании в рамках 40-й сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО в Париже, сообщает пресс-служба Минобрнауки.

В своем докладе министр отметил, что согласно отчету Организации экономического сотрудничества и развития на 2019 год, Россия является одной из самых привлекательных для иностранных студентов страной для обучения, разделяя позицию с Германией и Францией, уступая только группе англоговорящих стран.

«Наша цель на ближайшие пять лет — увеличение вдвое числа международных студентов в наших университетах. Для этого разработан специальный проект, который объединяет меры по развитию образования и научных исследований, университетской инфраструктуры и информационных систем», – заявил Котюков.

Ежегодно в российские вузы на бесплатное обучение принимаются 15 тысяч студентов, в том числе представители стран, где имеют место военные конфликты. В 2019 году 1920 студентов – представителей Африканского континента – зачислены в российские вузы на бюджет.

По данным Минобрнауки, более 70 международных соглашений существует между Россией и другими странами.