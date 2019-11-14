В ЦИКе оценили предложение запретить должникам участвовать в выборах

Заместитель главы ЦИКа Николай Булаев посоветовал президенту Института исследования проблем современной политики Антону Орлову обратиться к сенаторам и депутатам с предложением запретить участвовать в выборах кандидатам, которых ищут судебные приставы. Законодательными инициативами ЦИК не занимается, напомнил он в комментарии «Политике Сегодня».

«ЦИК не обладает правом законодательной инициативы, поэтому господину Орлову нужно направить свое предложение в Государственную Думу или в Совет Федерации. Или в Законодательное собрание Санкт-Петербурга, которое тоже обладает правом законодательной инициативы», — посоветовал Булаев.

С предложением Орлова заместитель главы ЦИКа пока не ознакомился. В нем политолог указывал на существующее противоречие: так, игнорирующий требования судебных приставов должник не может покинуть Россию, но может участвовать в выборах в качестве кандидата. Это и смутило президента Института.

Исходя из этого, Орлов предложил запретить гражданам и региональным отделениям политических партий, в отношении которых открыты производства Федеральной службой судебных приставов, участвовать в выборах, а также выдвигать своих кандидатов.

«Можно, конечно, ограничения и большие ввести. Я думаю, что сегодня закон достаточно четко регулирует наличие или отсутствие пассивного избирательного права. А если есть желание поменять закон, то нужно обращаться в законодательный орган», — подчеркнул Булаев.

Согласно Конституции РФ, участвовать в выборах не могут люди, имеющие гражданство иностранного государства (вид на жительство или документ на право постоянного проживания на территории иностранного государства, за исключением выборов в органы местного самоуправления), совершившие тяжкие преступления и имеющие неснятую и непогашенную судимость на день голосования, а также осужденные за экстремистскую деятельность и распространение экстремистских материалов. Более того, не допустят к выборам и тех граждан РФ, которые унижают человеческое достоинство (по ст.20.3 КоАП РФ).