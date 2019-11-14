Оппозиционные СМИ из Пскова поплатились за оправдание терроризма

Региональные российские издания «Псковская лента новостей» и «Эхо Москвы в Пскове» выплатили штрафы за оправдание терроризма бывшим главным редактором «Псковской губернии» и корреспонденткой «Радио Свобода» Светланой Прокопьевой. Оппозиционные СМИ не стали оспаривать решение суда, что свидетельствует об их принятии обвинений.

ФАН связался с источником в Роскомнадзоре (РКН) и выяснил, что ПНЛ и «Эхо Москвы в Пскове» оплатили штрафы: ПНЛ в размере 200 тыс. рублей, а «Эхо» — 150 тыс. рублей. Кроме того, руководство данных редакций не решилось оспаривать обвинение в вышестоящих инстанциях и в Европейском суде по правам человека. Это указывает на то, что с они признали за собой правонарушение.

Осенью прошлого года, 31 октября, в здании УФСБ Архангельска был совершен взрыв посредством поджигания самодельного взрывного устройства семнадцатилетним местным жителем. Молодой человек скончался на месте, три работника федеральной службы были ранены. Следственный комитет завел уголовное дело по факту «Террористического акта».

Средства массовой информации пестрили обсуждениями произошедшего, в том числе и вышеназванные. В одном из радио-эфиров «Эха Москвы в Пскове» Светлана Прокопьева в программе «Минутка просветления» проанализировала случившееся. Журналистка сравнила подростка с Верой Засулич, застрелившей градоначальника Трепова.

Также Прокопьева оправдала и Засулич и юного преступника тем, что во всем виновата политическая обстановка. Так утверждал и адвокат Засулич, Петр Алесандров, обвиняя во всем телесное наказание осужденного по политическому процессу.

Через некоторое время после выхода эфира ПЛН опубликовало расшифровку слов корреспондентки на своем сайте В ее словах было выявлено публичное оправдание терроризма, было возбуждено уголовное дело. В феврале текущего года издания получили предупреждения и были оштрафованы. На данный момент дело рассматривает прокуратура, Прокопьевой грозят до семи лет тюремного заключения.