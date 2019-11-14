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14:55   14 Ноября 2019
Россия

Врачей начнут премировать за выявление онкологических заболеваний на ранних стадиях

Врачей начнут премировать за выявление онкологических заболеваний на ранних стадиях

Врачей будут премировать за выявление онкологических заболеваний на ранних стадиях. Об этом заявила глава Минздрава России Вероника Скворцова.

По ее словам, дополнительное стимулирование медиков введут в 2020 году. Ожидается, что это повысит эффективность диспансеризации и профилактики раковых заболеваний. Так, по 500 рублей будет получать врач-терапевт или фельдшер, который был ответственен за проведение диспансеризации или профосмотра. Такую же сумму выплатят медикам, которые вовремя назначили и сделали исследование, подтвердившее онкологическое заболевание у пациента.

Как отметила Скворцова, в 2020 году все поликлиники перейдут на комфортный график работы для прохождения гражданами диспансеризации. В этом году диспансеризацию прошли более 41 миллиона человек, больше половины из них — взрослые. Лучше всех с поставленной задачей по проведению медосмотров справляются Якутия, Алтай и Хабаровский край, а также Астраханская и Тамбовская области.

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #общество #здравоохранение #скворцова

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