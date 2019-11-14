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14:35   14 Ноября 2019
Политика

Минюст проведет проверку иноагента ФБК

Минюст проведет проверку иноагента ФБК

Минюст РФ уведомил так называемый «Фонд борьбы с коррупцией», принадлежащий блогеру Алексею Навальному и признанный иноагентом, о внеплановой проверке. Ее ФБК запросил сам, отправив в ведомство возражения по зарубежному финансированию организации.

Основанием для признания ФБК, чьи сотрудники являются фигурантами уголовного дела на миллиард рублей, иноагентом стали два перевода на счета организации от компании из США Star-Doors.сom LLC и подданного Испании Roberto Fabio Monda Cardenas, в сумме составляющие 140 тысяч рублей. Статус иноагента юристы ФБК пытались безуспешно обжаловать в суде.

«Если такое решение было принято, значит, на то были веские основания, подтвержденные всеми необходимыми доказательствами. И именно поэтому суд признал все аргументы ФБК необоснованными», — не удивлена была решению Фемиды известный адвокат Сталина Гуревич.

«Политика Сегодня», изучив схемы финансирования ФБК, нашла и других, более щедрых иностранных жертвователей ФБК. Не исключено, что их обнаружит и Минюст, проводя внеплановую проверку.

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Автор: Антон Долохов
#минюст #фбк #иноагент

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