Президент Сирии Башар Асад сравнил США с нацистским режимом, нацеленным на чужую нефть. Об этом он заявил в интервью РИА Новости, опубликованном 14 ноября.

По мнению Асада, политический режим США схож с бандитскими группировками. Глава Белого дома при этом является исполнительным директором компании, а не лицом, олицетворяющим государство. Далее за ним стоит совет директоров, представляющий крупные американские организации, которые являются настоящими владельцами государства. Речь идет о нефтяных компаниях, производителях оружия, владельцев банка и других лобби.

«Что касается нефти: это естественный результат руководства американской системы. США – не государство, а режим, руководство которого назначено компаниями, которые работают ради своей выгоды», — сказал Асад.

Президент САР напомнил, что напасть на СССР Гитлера сподвигнула именно нефть. Некоторые эксперты считают, что других факторов не было в принципе. Поэтому США сегодня подражают нацистам. Ради этого ресурса они подрывают интересы других народов, нарушают нормы международного права.

«Какая разница между этой политикой и методами нацистов? Сможет ли нам кто-то из элементов американской системы дать ответ на этот вопрос? Думаю, что нет», — резюмировал политик.

Воровство американцами сирийской нефти перестало был секретом для мира после того, как Минобороны РФ обнародовало официальные доказательства преступления. Генерал-Майор Игорь Игорь Конашенков продемонстрировал спутниковые снимки, на которых изображены скопления американских нефтевозов под охраной спецназа и американских ЧВК. По его словам, нефть вывозится за пределы Сирии, а вырученные с ее продажи деньги поступают на счет американских спецслужб. Для борьбы с Дамаском США используют курдских радикалов, помогающим им заниматься контрабандой нефти и дальше.