Глазьев оценил перспективы биткоина победить доллар и рубль

Министр по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии Сергей Глазьев в комментарии «Политике Сегодня» оценил потенциал цифрового платежного средства биткоин в контексте конкуренции с традиционными валютами.

«Биткоин — это спекулятивный инструмент. — сказал Глазьев. — Он победить ни одну национальную валюту не может. Другое дело, если мы разработаем международный договор, на основе которого выпустим цифровую расчетную единицу, привязанную к корзине валют. Технологии, которые использованы при разработке биткоина, в частности система блокчейн, может быть использована для новой валютной финансовой архитектуры со стабильной валютой, привязанная к корзине мировых валют стран, которые захотят такую систему создать. И к золоту тоже».

Опубликованным накануне данным Росстата о том, что экономика России в третьем квартале года выросла на 1,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года собеседник агентства не поверил.