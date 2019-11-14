Пятницу объявили днем траура в Словакии после трагической автоаварии

Правительство Словакии в связи с произошедшей в среду трагической автоаварией, в которой погибли 12 человек, решило объявить в республике пятницу, 15 ноября, днем государственного траура. Об этом сообщил премьер Петер Пеллегрини.

Ранее в районе города Нитра на западе Словакии грузовик, который перевозил камни, из-за сложных погодных условий и перегрузки потерял при спуске с холма управление и врезался прицепом в бок встречного автобуса, в котором ехало около 30 пассажиров, в основном, школьники. Погибли 12 пассажиров автобуса, среди них четыре ребенка. Еще 20 человек, включая водителей, пострадали. «Члены правительства единогласно решили объявить 15 ноября днем государственного траура со спуском национального флага и другими соответствующими этому событию правилами», — заявил премьер-министр. Pri Nitre sa dnes stala strašná tragédia. Okamžite som ukončil moju oficiálnu návštevu Cypru a vraciam sa na Slovensko. Cítim nesmiernu ľútosť k všetkým obetiam a vyjadrujem úprimnú sústrasť všetkým pozostalým. — Peter Pellegrini (@PellegriniP_) 13 ноября 2019 г.