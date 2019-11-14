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14:38   14 Ноября 2019
Весь мир

Пятницу объявили днем траура в Словакии после трагической автоаварии

Пятницу объявили днем траура в Словакии после трагической автоаварии

Правительство Словакии в связи с произошедшей в среду трагической автоаварией, в которой погибли 12 человек, решило объявить в республике пятницу, 15 ноября, днем государственного траура. Об этом сообщил премьер Петер Пеллегрини.

Ранее в районе города Нитра на западе Словакии грузовик, который перевозил камни, из-за сложных погодных условий и перегрузки потерял при спуске с холма управление и врезался прицепом в бок встречного автобуса, в котором ехало около 30 пассажиров, в основном, школьники. Погибли 12 пассажиров автобуса, среди них четыре ребенка. Еще 20 человек, включая водителей, пострадали.

«Члены правительства единогласно решили объявить 15 ноября днем государственного траура со спуском национального флага и другими соответствующими этому событию правилами», — заявил премьер-министр.

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Автор: Анатолий Кубарев
#авария #траур #общество #словакия

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