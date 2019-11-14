Неадекватная Соболь хотела встать на защиту Соколова, но опомнилась и передумала — эксперт

Юрист ФБК Любовь Соболь показала всю суть российской «оппозиции», открестившись от защиты доцента Соколова, хотя изначально поддерживала его. Об этом заявила журналистка Леся Рябцева. По ее словам, нестабильная позиция Соболь говорит о том, что у нее нет своего мнения.

Рябцева отмечает, что сначала сторонница Навального поддерживала Соколова и обещала оказать ему помощь, но как только у истории появился резонанс, Соболь тут же «переобулась» и отказалась от своих слов. При этом Рябцеву насмешило, что юрист ФБК стала обвинять СМИ в том, что ее не так поняли и слова переврали.

«Просто признай, что не так сказал, накосячил или не то подумал», — передает слова Рябцевой iReactor.

Журналистка говорит, что все слова Соболь о трагедии с убийством являются неадекватными и несостоятельными, а сторонники Навального готовы поддерживать любую «дичь» ради собственной корысти. По словам Рябцевой, Соболь пошла на попятную, когда поняла, что в обществе инцидент получил резонанс, поэтому ей пришлось выкручиваться. Журналистка не исключила, что «начальник сверху» попросил передумать и поменять мнение.

«Смешно и печально, если у нас такая оппозиция, которая скорее поддержит маньяка, насильника, обезумевшего чувака, нежели жертву и погибшую девушку с ее семьей», — комментирует ситуацию Леся Рябцева.

На минувшей неделе доцент СПбГУ Олег Соколов был задержан при попытке избавиться от частей тела в реке Мойке. В его квартире нашли расчлененное тело его 24-летней сожительницы Анастасии Ещенко. Сейчас Соколова арестовали, свою вину он признал, но заявил, что Ещенко сама его довела своей ревностью и неадекватным поведением.