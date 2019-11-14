Детей-сирот в России стало меньше на 46% за четыре года

Число детей-сирот в России на 2019 год составляет 43,7 тысячи человек, что на 46% меньше, чем в 2015 году. Об этом сообщила директор департамента государственной политики в сфере защиты прав детей Минпросвещения Ирина Терехина 14 ноября в ходе конференции «Совершенствование деятельности организаций для детей-сирот и постинтернатного сопровождения» в пресс-центре МИЦ «Известия».

«Общее количество детей-сирот у нас сейчас, находящихся в детских домах, –это 43,7 тысячи детей, их количество с 2015 года сократилось на 46%. В 2015 году детей-сирот в детских домах у нас было 87,2 тысяч детей», – сообщила директор департамента.

Более того, Терехина отмечает, что количество самих детских домой также сократилось. На данный момент в России 1314 детских домой, что на 24% меньше, чем четыре года назад.

Терехина добавила, что после изъятия из неблагополучных семей, только 21% детей попадает в детские дома, остальные дети устраиваются в приемные семьи.

7 ноября уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова рассказала, благодаря открытию в Люберцах бэби-бокса в 2013 году были спасены 45 детей.