Текущая осень в Москве может стать самой теплой за последнее столетие

Осень в текущем году в столице может стать самой теплой в XXI веке. Об этом сообщают синоптики портала «Метеоновости» в четверг, 14 ноября.

По данным специалистов, теплая погода ноября — не редкость для Москвы. Температурные показатели подобного рода за последние 70 лет наблюдались в 23 случаях. Чаще всего такая погода длилась на протяжении двух-семи дней.

Синоптики подчеркнули, что в нынешнем тысячелетии теплая погода в период с 12 по 18 ноября фиксировалась девять раз. В последний раз это случилось в 2017 году. Тогда максимальная температура днем достигла плюс пять-шесть градусов. Ноябрь текущего года пополнит это число.

«А осень может оказаться самой тёплой в этом столетии, и не только», — говорится в сообщении.

Ранее также сообщалось, что на Россию надвигаются аномальные холода из Арктики.