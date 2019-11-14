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14:52   14 Ноября 2019
Весь мир

Уходящий глава Евросовета вновь назвал Россию «стратегической проблемой» Евросоюза

Уходящий глава Евросовета вновь назвал Россию «стратегической проблемой» Евросоюза

Покидающий свой пост глава Евросовета Дональд Туск все пять лет нахождения в должности убеждал глав стран-участниц Евросоюза в том, что Россия для них выступает в роли «стратегической проблемы», а вовсе не «стратегического партнера». Данное заявление Туск сделал во время своего выступления в Колледже Европы в Брюгге в прошедшую среду, передает Sputnik International.

«Мне приходилось почти каждую неделю публично напоминать другим, что Россия — это не наш стратегический партнер, а наша стратегическая проблема. Меня даже прозвали маньяком за то, что я был так сосредоточен на этой теме», — подводит итоги Туск.

Также политик рассказал, что его главной целью на посту главы Евросовета было сохранение «единства ЕС», а одним из главных испытаний на этом пути стала «агрессивная политика Кремля». Туск отметил, что:

«В этой игре на карту поставлено не только будущее независимой Украины и безопасность Центральной Европы, в том числе моей страны, но и суверенитет Европы как политического образования».

Завершил свои размышления Дональд Туск выводом о том, что его старания не прошли зря:

«Мы сохраняли наше единство в том числе и в плане санкций, на протяжении всего моего срока полномочий».

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Автор: Лев Кандинский
#россия #евросоюз #евросовет #дональд туск

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