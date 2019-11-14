Уходящий глава Евросовета вновь назвал Россию «стратегической проблемой» Евросоюза

Покидающий свой пост глава Евросовета Дональд Туск все пять лет нахождения в должности убеждал глав стран-участниц Евросоюза в том, что Россия для них выступает в роли «стратегической проблемы», а вовсе не «стратегического партнера». Данное заявление Туск сделал во время своего выступления в Колледже Европы в Брюгге в прошедшую среду, передает Sputnik International.

«Мне приходилось почти каждую неделю публично напоминать другим, что Россия — это не наш стратегический партнер, а наша стратегическая проблема. Меня даже прозвали маньяком за то, что я был так сосредоточен на этой теме», — подводит итоги Туск.

Также политик рассказал, что его главной целью на посту главы Евросовета было сохранение «единства ЕС», а одним из главных испытаний на этом пути стала «агрессивная политика Кремля». Туск отметил, что:

«В этой игре на карту поставлено не только будущее независимой Украины и безопасность Центральной Европы, в том числе моей страны, но и суверенитет Европы как политического образования».

Завершил свои размышления Дональд Туск выводом о том, что его старания не прошли зря: