Ничто не заменит хорошего экскурсовода. Об этом в комментарии корреспонденту «Политики Сегодня» сообщил директор Русского музея Владимир Гусев, которого спросили, сокращают ли современные технологии число реальных посетителей.

Гусев на полях VIII Международного культурного форума в Петербурге объяснил, когда началась программа виртуальных филиалов (сейчас работает 160 отделений), тогда говорили — если откроете элеронный Русский музей, то молодежь не пойдет и предпочтет интернет. Однако этого не случилось. Наоборот. Приезжают люди.

«Приезжают школьники , которые на наших материалах готовят доклады. Идет обратная связь. Технологии не убивают желание лично посетить музей», — считает Владимир Гусев.

Музею необходимо не только меняться, но и сохранять неизменную составляющую. Молодежь привыкла к мельканию и движению, поэтому не очень воспринимает статичное, продолжил директор русского музея. Надо внедрять технологии, но не подменять суррогатом любовь к оригиналу.