Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Врачей начнут премировать за выявление онкологических заболеваний на ранних стадиях

Врачей начнут премировать за выявление онкологических заболеваний на ранних стадиях

 Асад уличил США в подражании нацистам, готовым ради нефти нарушить все законы

Асад уличил США в подражании нацистам, готовым ради нефти нарушить все законы
Белоруссия инициирует взаимное усиление охраны общих с Россией границ

Белоруссия инициирует взаимное усиление охраны общих с Россией границ

 Зачем Коломойский угрожает НАТО русскими танками и подгузниками

Зачем Коломойский угрожает НАТО русскими танками и подгузниками
Уходящий глава Евросовета вновь назвал Россию «стратегической проблемой» Евросоюза

Уходящий глава Евросовета вновь назвал Россию «стратегической проблемой» Евросоюза

 Асад считает, что за смертью Ле Мезюрье стоят спецслужбы во главе с ЦРУ

Асад считает, что за смертью Ле Мезюрье стоят спецслужбы во главе с ЦРУ

Врачей начнут премировать за выявление онкологических заболеваний на ранних стадиях

Врачей начнут премировать за выявление онкологических заболеваний на ранних стадиях

 Асад уличил США в подражании нацистам, готовым ради нефти нарушить все законы

Асад уличил США в подражании нацистам, готовым ради нефти нарушить все законы
Белоруссия инициирует взаимное усиление охраны общих с Россией границ

Белоруссия инициирует взаимное усиление охраны общих с Россией границ

 Зачем Коломойский угрожает НАТО русскими танками и подгузниками

Зачем Коломойский угрожает НАТО русскими танками и подгузниками
Уходящий глава Евросовета вновь назвал Россию «стратегической проблемой» Евросоюза

Уходящий глава Евросовета вновь назвал Россию «стратегической проблемой» Евросоюза

 Асад считает, что за смертью Ле Мезюрье стоят спецслужбы во главе с ЦРУ

Асад считает, что за смертью Ле Мезюрье стоят спецслужбы во главе с ЦРУ

14:16   14 Ноября 2019
Россия

Технологии не убивают желание людей лично посетить музей

Технологии не убивают желание людей лично посетить музей

Ничто не заменит хорошего экскурсовода. Об этом в комментарии корреспонденту «Политики Сегодня» сообщил директор Русского музея Владимир Гусев, которого спросили, сокращают ли современные технологии число реальных посетителей.

Гусев на полях VIII Международного культурного форума в Петербурге объяснил, когда началась программа виртуальных филиалов (сейчас работает 160 отделений), тогда говорили — если откроете элеронный Русский музей, то молодежь не пойдет и предпочтет интернет. Однако этого не случилось. Наоборот. Приезжают люди.

«Приезжают школьники , которые на наших материалах готовят доклады. Идет обратная связь. Технологии не убивают желание лично посетить музей», — считает Владимир Гусев.

Музею необходимо не только меняться, но и сохранять неизменную составляющую. Молодежь привыкла к мельканию и движению, поэтому не очень воспринимает статичное, продолжил директор русского музея. Надо внедрять технологии, но не подменять суррогатом любовь к оригиналу.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Анатолий Кубарев
#петербург #интернет #общество #русский музей

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...