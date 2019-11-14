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14:02   14 Ноября 2019
Весь мир

Двух россиян задержали на Родосе по подозрению в перевозке мигрантов

Двух россиян задержали на Родосе по подозрению в перевозке мигрантов

Двух россиян задержали на греческом острове Родос по подозрению в перевозке мигрантов. Как сообщает посольство РФ в Афинах, россияне подозреваются в том, что перевозили людей из Турции в Грецию.

Как сообщает Портовая служба Родоса, их задержали еще 2 ноября. Задержанными являются А. С. Маленков и Р. Д. Беленко. С родственниками Маленкова консульство держит связь, а властям Греции направили запрос. При этом российское посольство в Афинах заявляет, что пока не получало никаких официальных уведомлений о задержании двух граждан РФ.

Евгения Маленкова, жена одного из задержанных, рассказала, что ее супруг поехал из Приморья в Турцию, куда его позвали работать помощником капитана судна по перевозке пассажиров. В рейс они вышли 30 октября, но попали в шторм и причалили к Греции через пару дней, где их и арестовали, передает ТАСС. Женщина говорит, что ее муж не был официально трудоустроен у работодателей в Турции, именно это может осложнить ситуацию.

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #родос

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