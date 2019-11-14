Рудковская пообещала полтора миллиона рублей за информацию об угрожавших сыну

Продюсер Яна Рудковская пообещала полтора миллиона рублей за информацию о местонахождении лиц, которые угрожали ее шестилетнему сыну убийством на странице в Instagram. Об этом она написала в своем Telegram-канале в четверг, 14 ноября.

По словам Рудковской, полиция «уже на верном пути». Она также выразила надежду, что «эти мерзавцы» вместе с организатором ответят по всей строгости закона за преступление.

«Спасибо всем за понимание. Жду часа расплаты! Полтора миллиона рублей тем, кто сдаст эту шайку –лейку. Связь через наших адвокатов», — написала звезда в своем Telegram-канале.

Ранее сообщалось, что Рудковская и ее супруг — олимпийский чемпион Евгений Плющенко написали заявление в полицию из-за угроз сыну. Сообщалось, что неизвестная женщина угрожала маленькому ребенку убийством. Была организована доследственная проверка.