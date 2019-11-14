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14:10   14 Ноября 2019
Россия

Рудковская пообещала полтора миллиона рублей за информацию об угрожавших сыну

Рудковская пообещала полтора миллиона рублей за информацию об угрожавших сыну

Продюсер Яна Рудковская пообещала полтора миллиона рублей за информацию о местонахождении лиц, которые угрожали ее шестилетнему сыну убийством на странице в Instagram. Об этом она написала в своем Telegram-канале в четверг, 14 ноября.

По словам Рудковской, полиция «уже на верном пути». Она также выразила надежду, что «эти мерзавцы» вместе с организатором ответят по всей строгости закона за преступление. 

«Спасибо всем за понимание. Жду часа расплаты! Полтора миллиона рублей тем, кто сдаст эту шайку –лейку. Связь через наших адвокатов», — написала звезда в своем Telegram-канале. 

Ранее сообщалось, что Рудковская и ее супруг — олимпийский чемпион Евгений Плющенко написали заявление в полицию из-за угроз сыну. Сообщалось, что неизвестная женщина угрожала маленькому ребенку убийством. Была организована доследственная проверка.

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #полиция #рудковская #общество #вознаграждение #угрозы

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