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14:09   14 Ноября 2019
Россия

Госдума разрешила взыскивать долги с работодателя без суда

Госдума разрешила взыскивать долги с работодателя без суда

14 ноября Госдума во втором чтении приняла законопроект, позволяющий защитить трудовые права граждан, которые столкнулись с недобросовестными работодателями. Об этом сообщает «Парламентская газета».

Правительственный документ предлагает упрощенную схему взыскания денежных средств со счетов работодателя-должника в пользу его работника.

«В соответствии с законодательным проектом госинспекторы труда смогут принимать решения о принудительном взыскании с работодателя начисленных, но фактически не выплаченных работнику заработной платы или других выплат в рамках трудовых отношений. эти решения получат статус исполнительных документов для судебных приставов», – ранее обрисовал значение проекта представитель Госдумы Вячеслав Володин.

Спикер палаты пояснил, что по действующему законодательству в случае невыплаты зарплаты граждане могут обратиться в суд, однако, как показывает практика, судебные разбирательства отнимают много времени и денег.

После внесения законопроекта в Трудовой кодекс у пострадавшего появится выбор: обратиться за взысканием долга в суд или в трудовую инспекцию.

Госдума полагает, что с принятием такого нововведения многие компании предпочтут расплатиться с работниками уже на этой стадии, нежели нести затраты за судебные тяжбы.

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Автор: Алина Бранцевич
#россия #общество

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