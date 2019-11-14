Белоруссия инициирует взаимное усиление охраны общих с Россией границ

Белорусские власти уверены, что необходимо внести изменения в договор с Россией о взаимной охране границ. Такую задачу уже обозначил глава республики, сообщил госсекретарь белорусского совета безопасности Станислав Зась по итогам доклада президенту Александру Лукашенко.

«Ряд положений этого договора, безусловно, потеряли свою актуальность. Времени прошло немало, ситуация изменилась. Ряд положений договора приносят реальную пользу, выполняются двумя сторонами, но в целом договор требует актуализации и усиления. Мы готовы и предлагаем это сделать партнерам из Российской Федерации», — передает его слова издание БелТА.

Зась подчеркнул, что белорусская сторона не намерена выходить из договора, а совместные усилия по защите границ считает полезными. В то же время новые обстоятельства требуют переработки документа, по словам политика, а сейчас самый подходящий для этого момент - в ноябре текущего года истекает пятилетний срок действия договора.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в сентябре 2019 года дал поручение Совбезу и министру обороны страны принять необходимые меры и среагировать на действия, связанные с размещением в Литве неподалеку от белорусской границы бронетанковой техники и контингента американских вооруженных сил.