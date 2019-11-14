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13:42   14 Ноября 2019
Ближнее зарубежье

Глава Минобороны Украины назвал Россию врагом, с которым невозможно построить отношения

Глава Минобороны Украины назвал Россию врагом, с которым невозможно построить отношения

Глава Минобороны Украины Андрей Загороднюк назвал Россию врагом, с которым невозможно построить отношения. Об этом он написал в Facebook.

По словам Загороднюка, он с 2014 года понимал, что Россия является врагом, с которым нужно говорить на языке оружия или на языке опытных дипломатов. Глава министерства обороны Украины заявил, что с РФ невозможно построить отношения в сфере экономики и финансов. Он также отметил, что Киеву нужно делать все возможное для интеграции с НАТО. Загороднюк заявил, что лично держит на контроле этот вопрос.

Отношения Украины и России ухудшились на фоне ситуации в Донбассе в 2014 году, а Киев не раз обвинял Москву во вмешательстве во внутренние дела Украины. В 2015 году Киев признал РФ «страной-агрессором». При этом Москва многократно заявляла, что РФ не является стороной в конфликте в ДНР и ЛНР и заинтересована в том, чтобы власти Украины преодолели кризис.

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #украина #политика

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