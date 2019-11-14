Экс-глава МВД РФ считает, что полицейских оснастят камерами по примеру коллег из США

Заместитель секретаря Совбеза РФ, глава МВД с 2004 по 2012 годы Рашид Нургалиев в кулуарах первого Евразийского аналитического форума оценил перспективу внедрения нательных камер-регистраторов в российской полиции по примеру американских коллег, передает корреспондент «Политики Сегодня».

«На заре, когда мы занимались вопросами технического оснащения, мы тогда предусматривали эти камеры, как внутри кабины, где будет непосредственно находиться инспектор дорожной службы и непосредственно будет камера без окружения, чтобы был объективный контроль. Мне кажется, что во многих этих вопросов есть определенные достижения. Но это вам лучше спросить у наших действующих сотрудников и у нашего руководства МВД», — сказал Нургалиев.

Подводя восьмилетний итог переименования милиции в полицию по инициативе президента России в 2008-2012 годах Дмитрия Медведева, собеседник агентства выделил два достоинства общепринятого в мире названия стражей порядка.

«С латыни милиция — это помощники, добровольцы, которые приходили помогать действующей армии. Нас почему-то все время в каких-то вопросах принижало полицейское сообщество мира. Когда мы начали разбираться глубоко, то мы посмотрели, что до 1917 года такая кладезь, где было много интересного. Царская охранка тогда была одной из передовых. По многим документам и по многим инструкциям до сих пор во многих странах мира идет обучение. Просто переложение на законодательные особенности своих стран. Поэтому для нас было важно, чтобы мы были востребованы», — сказал Нургалиев.

Вторым важным преимуществом реформы силовых структур 2011 года Нургалиев назвал достойную зарплату, которая соответствует непростой работе полицейских. В мае 2019 года стало известно, что МВД тестирует камеры-видеорегистраторы с функцией распознавания лиц от российской компании NtechLab — «дочки» Ростеха.