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14:10   14 Ноября 2019
Россия

В Госдуме поддержали запрет кальянных в жилых домах

В Госдуме поддержали запрет кальянных в жилых домах

Петербургские депутаты предлагают запретить кальянные в жилых домах, сообщает «Парламентская газета».

Член Совета Федерации Андрей Кутепов поддержал предложение депутатов Заксобрания Петербурга запретить кальянные в жилом фонде. Об этом он сообщил 13 ноября региональным парламентариям.

Законопроект о запрете курения кальянов в кафе, расположенных в жилых домах, в первом чтении приняли петербуржцы еще прошлым летом, однако он так и не сдвинулся с места.

Кутепов напомнил, что Госдума в первом чтении уже рассмотрела законопроект о закрытии в многоквартирных домах небольших кафе, торгующих спиртными напитками в розлив.

«Не исключено, что при внесении изменений ко второму чтению мы тщательно рассмотрим аналогичные меры в отношении кальянных», – заявил городским депутатам Кутепов.

Кутепов напомнил, что 1 октября вступил в силу законопроект о запрете хостелов в жилых домах. Сенатор подчеркнул, что именно многочисленные обращения граждан стали предпосылкой к принятию законопроекта.

 

 

 

 

 

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Автор: Алина Бранцевич
#россия #общество

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