Зачем Коломойский угрожает НАТО русскими танками и подгузниками

Вчера информационное поле Украины, а вслед за ней и России буквально взорвало интервью украинского олигарха и одного из самых влиятельных на сегодня людей в стране – Игоря Коломойского, который не особо стесняясь в выражениях объяснил заместителю главного редактора The New York Times, если американские «демократы не прекратят на него давление, то уже очень скоро русские танки окажутся возле Кракова, а НАТОвским воякам придется запасаться добавочными запасами памперсов.

Для многих такое откровение в еще недавнем прошлом главного «жидобандеровца» Украины стало настоящим шоком. Между тем, для тех, кто внимательно следит за внутриукраинской политической кухней … оно стало просто окончательной констатацией факта глубокого раскола внутри нынешней украинской партии власти, который, при определенном стечении обстоятельств, действительно может привести официальный Киев к резкому развороту во внешней политике.

Я тебя породил, я тебя и танцевать буду

В далеком 2015 году, когда только зарождался будущий политический проект «Слуга Народа» с Владимиром Зеленским во главе, никто кроме Коломойского не верил в успех. Тогда казалось, что традиционные способы политической борьбы еще не изжили себя и создание виртуального притягательного образа и виртуальной политической силы обречено на поражение.

Но именно политтехнологи Коломойского все скрупулезно подсчитали и именно они вывели Зеленского сначала в украинскую политику, а затем и усадили его в президентское кресло, после которого сокрушительная победа партии «Слуга Народа» была буквально предрешена. Но именно эта победа и стала началом конца абсолютного влияния Коломойского на новую партию власти.

Уже на стадии формирования предвыборных списков у Игоря Валерьевича возникли проблемы. Старые кадры в новую политсилу не годились, а новые оказались не совсем управляемы. Вернее, управляемы, но не только им. Дело в том, что еще на стадии резкого роста популярности Зеленского в феврале-марте 2019-го американский Госдеп, явно играя на опережение начал серьезное уголовное преследование Коломойского, которому пришлось укрыться от него в Израиле и уже оттуда перебираться на Украину.

В дело вмешивается Сорос

Причем американское давление после победы Зеленского в апреле не только не ослабло, но даже усилилось. В дело вступили и противники Трампа, которым влияние на Украину стало критически важным в свете решения внутриаимериканских предвыборных проблем (Украинагейт и соответственно импичмент Трампа).

Именно они заставили на тот момент действовавших сообща Коломойского и Зеленского отказаться от предложений Трампа и именно их людей затем в значительной степени те включили в предвыборные списки «слуг народа». По сути уже тогда в партии сформировалось двоевластие, где роль Зеленского стала возрастать по мере того, как его акция становилась «золотой».

При этом, Коломойский полностью контролировал вертикаль президентской власти, что помогло ему сесть на денежные потоки и получить примерно треть губернаторских постов. В свою очередь «птенцы Сороса» полностью «оккупировали» Кабмин.

Но как только все вакантные должности в государстве были перераспределены, началась «внутривидовая» борьба.

Все против Коломойского

Так до сих пор никто и не знает, выбил ли в реальности зуб друг детства Зеленского, а ныне глава СБУ Иван Баканов, адвокату Коломойского, а ныне главе администрации президента Андрею Богдану (как об этом говорит экс-глава пресслужбы СБУ журналист Станислав Речинский), но факт остается фактом, размолвка между ними, а вернее партнерами по партии произошла серьезная, как бы там ни было, а людей Коломойского так и не допустили на должности заместителей главы главной спецслужбы Украины.

А затем был скандальный съезд партии «Слуга народа» (10 ноября 2019 года), на который депутатов Коломойского от «Слуги Народа» вначале просто не пригласили, а затем, когда те все равно явились, заблокировали им возможность участия в выборах нового руководства партии. Таким образом олигарх получил очень звонкую и очень демонстративную оплеуху. Стало понятно, что за его влияние в стране «птенцы Сороса» взялись всерьез, и что они не остановятся до того момента, пока окончательно не оттеснят того от реальных рычагов власти.

И буквально через два дня вышло это самое скандально интервью Коломойского. Причем, что интересно, на главном рупоре американских «демократов». В нем, если выбросить все лишнее и взять только главное, до руководства Демпартии США доносится очень простая мысль, «если вы не остановитесь, я просто разобью всю вашу грязную проамериканскую украинскую политическую посуду, и пойду договариваться с Кремлем»:

«Соединенные Штаты просто используют Украину, чтобы попытаться ослабить своего геополитического конкурента. Война против России означает войну до последнего украинца. Они сильнее в любом случае. Мы должны улучшать наши отношения. Люди хотят мира, хорошей жизни, они не хотят воевать».

«Если демократы будут умничать с нами, что ж — обратимся к России. Российские танки будут размещены возле Кракова и Варшавы. Ваше НАТО будет гадить в штаны и покупать подгузники».

Коломойский начинает и …

Пока этот раздел писать рано. Все зависит от того, какие выводы от демарша Коломойского сделают американские «демократы». И если они продолжат политику давления и выдавливания одиозного украинского олигарха, то уже очень быстро вместо простого раздела здесь будут написаны целы тома нового зигзага украинской внешней политики.

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