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13:22   14 Ноября 2019
Россия

Медведев вернет горячую воду в село в Алтайском крае

Медведев вернет горячую воду в село в Алтайском крае

В селе Санниково Алтайского края вернут горячее водоснабжение после жалобы местной жительницы премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву, сообщает телеканал "360".

На ремонт системы теплоснабжения Санниково первомайскому району окажут финансовую помощь в размере более 20 миллионов рублей. Об этом сообщил пресс-службе министр строительства и ЖКХ Алтайского края иван Гилев. Министр намерен взять вопрос под особый контроль.

«Цель – обеспечить подачу горячей воды, в том числе в летний период», — заявил Гилев.

Глава Первомайского района Александр Иванов пообщал, что работы завершатся до конца 2020 года.

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Автор: Алина Бранцевич
#россия #общество

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