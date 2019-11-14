Медведев вернет горячую воду в село в Алтайском крае

В селе Санниково Алтайского края вернут горячее водоснабжение после жалобы местной жительницы премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву, сообщает телеканал "360".

На ремонт системы теплоснабжения Санниково первомайскому району окажут финансовую помощь в размере более 20 миллионов рублей. Об этом сообщил пресс-службе министр строительства и ЖКХ Алтайского края иван Гилев. Министр намерен взять вопрос под особый контроль.

«Цель – обеспечить подачу горячей воды, в том числе в летний период», — заявил Гилев.

Глава Первомайского района Александр Иванов пообщал, что работы завершатся до конца 2020 года.