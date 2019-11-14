США отдали курдским боевикам Сирию в обмен на возможность красть нефть, сказал эксперт

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что США оказывают поддержку курдским террористическим группировкам. Анкара открыто требует от Штатов, чтобы они прекратили сотрудничество с боевиками YPG, представляющими непосредственную угрозу для Турции. Об этом сообщает Федеральное агентство новостей.

За счет сотрудничества с курдскими радикальными группировками США быстро оккупировали огромную территорию сирийского Заевфратья. Разместив войска на крупнейших нефтяных месторождениях в восточной Сирии, Пентагон превратил курдские вооруженные формирования в полицейские силы, которые поддерживают режим в регионе. Кроме этого, США поставляли курдским радикалам в Сирию тонны оружия, которое контрабандой «просачивалось» через границу Турции, попав в руки террористов из «Рабочей партии Курдистана».

«Вы говорите о YPG. Это террористическая организация, она является ответвлением «Рабочей партии Курдистана», — объявил Эрдоган в ходе переговоров с Трампом.

При этом турецкий лидер подчеркнул, что у Анкары нет и не может быть проблем с курдским народом — ни в Турции, ни в САР. Большинство курдов — это обычные турецкие и сирийские граждане, не являющиеся членами радикальных организаций. При этом Вашингтон поставил под удар весь курдский народ.

«У нас хорошие отношения с нашими братьями-курдами на севере Ирака, у нас нет проблем с нашими братьями-курдами на севере Сирии», — объявил Эрдоган.

По результатам переговоров на пресс-конференции в Вашингтоне Дональд Трамп и сам заявил, что у Эрдогана, «как и у США», хорошие отношения с курдами.

Основной целью присутствия США в САР является незаконная добыча сирийской нефти, напомнил директор Центра стратегической конъюнктуры Иван Коновалов в комментарии для ФАН. Он также сообщил, что для противодействия Дамаску США использовали любые средства, в том числе террористов «Исламского государства» (ИГ, запрещено в РФ).

«Потом ИГ1 перекинулось на Сирию. Американцы изображали некую борьбу против ИГИЛ, ничего при этом не делая. Напрямую они их не использовали — но при этом не мешали валить законное правительство. Это и есть опосредованное использование», — сказал он.

В результате американцы перешли к прямой поддержке связанных с РПК курдских боевиков, дав им «на откуп» всю северную и восточную Сирию в обмен на охрану вывоза нефти. США всегда рассчитывают на «третью силу», в данном случае на курдских радикалов.

Это закон англосаксов, они всегда так политику строили — и Британская Империя, и, теперь, американская империя, подчеркнул эксперт.