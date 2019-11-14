Новую систему пенсионных накоплений не сделают обязательной

Новая система добровольных пенсионных накоплений не предполагает обязательности ни для кого из возможных участников и это принципиальная позиция, которую сохранят и при дальнейшем обсуждении законопроекта о гарантированном пенсионном плане.

Об этом заявил заместитель министра финансов РФ Алексей Моисеев, который участвовал в разработке системы. По его словам, проконсультировались, в том числе с депутатами Государственной думы, и решили, что введение обязательной системы не поддержат.