Новую систему пенсионных накоплений не сделают обязательной
Новая система добровольных пенсионных накоплений не предполагает обязательности ни для кого из возможных участников и это принципиальная позиция, которую сохранят и при дальнейшем обсуждении законопроекта о гарантированном пенсионном плане.
Об этом заявил заместитель министра финансов РФ Алексей Моисеев, который участвовал в разработке системы. По его словам, проконсультировались, в том числе с депутатами Государственной думы, и решили, что введение обязательной системы не поддержат.
«Там сейчас нет никакой обязательности, и все, что связано с обязательностью в любой форме, оттуда убрано», — добавил Алексей Моисеев.
Центральный банк и министерство финансов представили в конце октября новую систему добровольных пенсионных накоплений — гарантированный пенсионный план, которая после тщательной подготовки может заработать в 2021 году. ГПП предоставит россиянам возможность самостоятельно финансировать негосударственную пенсию при стимулирующей поддержке государства.
Пенсионные взносы россиян в систему в пределах шести процентов от заработной платы предложили освободить от подоходного налога. Законопроект предусматривает и стимулирующую льготу по НДФЛ для работодателя в случае, если он софинансирует взносы работников. Предварительно, ГПП — абсолютно добровольная система, а пенсионные накопления — гарантированы государством.
Замминистра финансов Владимир #Колычев выступил на конференции S&P Global Ratings. Участники обсудили перспективы роста и ключевые риски для российской экономики https://t.co/B8Ay7JaCPY pic.twitter.com/NdVRmkh6B8— Минфин России (@ru_minfin) 13 ноября 2019 г.