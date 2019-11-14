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13:14   14 Ноября 2019
Россия

Новую систему пенсионных накоплений не сделают обязательной

Новую систему пенсионных накоплений не сделают обязательной

Новая система добровольных пенсионных накоплений не предполагает обязательности ни для кого из возможных участников и это принципиальная позиция, которую сохранят и при дальнейшем обсуждении законопроекта о гарантированном пенсионном плане.

Об этом заявил заместитель министра финансов РФ Алексей Моисеев, который участвовал в разработке системы. По его словам, проконсультировались, в том числе с депутатами Государственной думы, и решили, что введение обязательной системы не поддержат.

«Там сейчас нет никакой обязательности, и все, что связано с обязательностью в любой форме, оттуда убрано», — добавил Алексей Моисеев.

Новую систему пенсионных накоплений не сделают обязательной

Центральный банк и министерство финансов представили в конце октября новую систему добровольных пенсионных накоплений — гарантированный пенсионный план, которая после тщательной подготовки может заработать в 2021 году. ГПП предоставит россиянам возможность самостоятельно финансировать негосударственную пенсию при стимулирующей поддержке государства.

Пенсионные взносы россиян в систему в пределах шести процентов от заработной платы предложили освободить от подоходного налога. Законопроект предусматривает и стимулирующую льготу по НДФЛ для работодателя в случае, если он софинансирует взносы работников. Предварительно, ГПП — абсолютно добровольная система, а пенсионные накопления — гарантированы государством.

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Автор: Анатолий Кубарев
#пенсия #минфин #общество #накопления

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