Рассказ о домогательствах Вишневского прислала в СМИ еще одна экс-студентка

Рассказ о домогательствах Бориса Вишневского прислала в СМИ еще одна экс-студентка РГПУ им. Герцена, где преподает депутат петербургского ЗакСа. Письмо от девушки по имени Алина получила редакция Федерального агентства новостей (ФАН). В нем содержится рассказ, где девушка пишет о приставаниях преподавателя и о том, как хотела пожаловаться на него, но передумала.

Ранее бывшая студентка РГПУ им. Герцена по имени Кристина прислала письмо в редакцию Nation News и рассказала о том, что Вишневский пристает к студенткам, распускает руки и делает непристойные предложения. Сам Вишневский назвал письмо враньем, а в вузе до сих пор не провели даже внутреннюю проверку.

В письме Алина пишет, что случайно наткнулась на материалы о Вишневском и о его домогательствах к студенткам и удивилась, что наконец кто-то решил открыть ящик Пандоры. Девушка рассказывает, что Борис Вишневский был ее преподавателем, на парах у него студенты буквально засыпали, но когда отвечать выходили девочки, Вишневский менялся на глазах и проявлял активность. По словам автора письма, никто из студентов особо не обращал на это внимания. Когда Алина закрывала долги по истории политических учений, она сделала несколько презентаций по циклу лекций преподавателя и пришла на пересдачу.

В своем письме Алина сообщает, что о встрече с Вишневским она договаривалась в мессенджере, но когда он написал, что можно обойтись без презентаций, тоже не придала этому значения и ни о чем подозрительном не подумала. Встречу преподаватель назначил Алине в воскресенье. По словам девушки, в ходе ее ответов на вопросы по теме лекций Вишневский перебивал и кричал на нее, а также забрасывал другими вопросами, не давая сконцентрироваться.

«От неожиданности и досады я просто расплакалась. Больше не из-за своих ответов, хотя я была в них уверена, а скорее из-за отношения — я не думала, что могу вызвать такую агрессивную реакцию», — пишет Алина в своем письме в редакцию ФАН.

Девушка написала, что когда уже собралась уходить, Вишневский приобнял ее и стал успокаивать, а затем и вовсе положил одну руку на колено, а вторую опустил ближе к талии.

«Поглаживая, он сказал, что может принять у меня все работы и думает, что я смогу исправить свои ошибки в "более неформальной обстановке"», — рассказывает девушка в письме о Борисе Вишневском.

По словам Алины, после этого она все поняла и уехала домой. Сначала она собиралась пойти с жалобой в деканат, но ее отговорили, так как преподаватели РГПУ были чем-то вроде неприкасаемой касты, против которых нельзя было идти. В конце Алина пишет, что в результате зачет сдала, но преподавателю-женщине.