Управление ФСБ по Псковской области рассекретило часть уголовного дела об издевательствах эстонских карателей во время Великой Отечественной войны в лагере для военнопленных, который располагался в деревне Моглино под Псковом, сообщает РИА Новости.

На ста страницах представленного документа расположились жуткие факты о том, как обращались эстонские каратели с подвластными им пленными. Нацистское командование по окончании Второй мировой войны планировало передать часть региона, где расположился лагерь, во владение Эстонии, а ее жители были активно задействованы в его «жизни».

Уголовное дело под номером С-17412 содержит показания очевидцев и самих карателей. Лагерь в Моглино был создан почти сразу после оккупации территории, в нем содержались и военные, и мирные граждане. Как рассказывается в материале, все они содержались в крайне суровых условиях, а шансов выжить у них не было.

К примеру, зимой с 1941 по 1942 из двухсот человек выжили только двадцать. Одна из свидетельниц рассказала, что заключенных избивали плетками и резиновыми палками, за то, что они пытались выменять выданное мыло на хлеб. Однажды из лагеря вывезли семьдесят человек, военных, женщин, детей, и всех их расстреляли, они были евреями. Это лишь часть зверств, которые отразили страницы рассекреченного документа.

Многие преступники, которые расправлялись с жертвами войны в лагере под Псковом, смогли избежать суда. Те же, кому не удалось сбежать, были расстреляны.