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12:56   14 Ноября 2019
Россия

ГД приняла закон о зачислении братьев и сестер в одну школу или детсад

ГД приняла закон о зачислении братьев и сестер в одну школу или детсад

Государственная дума в четверг, 14 ноября, приняла закон, закрепляющий в Семейном кодексе РФ возможность преимущественного приема детей в начальные классы школы и детские сады, в которых уже учатся братья и сестры. Проект закона внесли в ГД глава комитета по законодательству Павел Крашенинников, председатель комитета ГД по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнева и вице-спикер Думы Ирина Яровая.

Согласно тексту законопроекта, который подготовили к третьему чтению, проживающие в семье и имеющие общее место жительства дети вправе преимущественного приема в детские сады и школы, в которых обучаются братья и (или) сестры.

Авторы проекта отметили, что предложенные меры помогут развить системы государственной поддержки семей с детьми, поспособствуют укреплению семьи и развитию института многодетности, а также обеспечат реализацию прав детей на достойные условия содержания и воспитания в всестороннего развития.

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Автор: Анатолий Кубарев
#госдума #родственники #детский сад #школа

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