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12:55   14 Ноября 2019
Россия

Медведев прокомментировал стрельбу в амурском строительном колледже

Медведев прокомментировал стрельбу в амурском строительном колледже

Премьер-министр России Дмитрий Медведев прокомментировал стрельбу в амурском строительном колледже в городе Благовещенске, куда пришел 19-летний молодой человек и открыл огонь из охотничьего ружья, ранив четверых человек.

По словам Медведева, министерству просвещения необходимо тщательно проанализировать ситуацию, так как это происходит в России не впервые. Как отметил российский премьер, сейчас в ситуации разбираются следователи, именно им предстоит установить все обстоятельства, расставить акценты и определить меру вины.

Утром в четверг, 14 ноября, в строительный колледж города Благовещенска вошел Данил Засорин и стал стрелять из охотничьего ружья. Пострадали четыре человека, которые получили ранения. Ранее СМИ писали о погибшем 19-летнем молодом человеке Алексее Голубничем, но ему удалось выжить, он госпитализирован. Сам стрелок на просьбу сдаться покончил с собой. Позже в Сети появилось видео с места ЧП.

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #медведев #стрельба #благовещенск #общество

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