Маршрут из Москвы в Петербург по ВСМ займет чуть более двух часов

Добраться из Москвы в Санкт-Петербург и обратно по высокоскоростной железнодорожной магистрали можно будет за 2 часа 30 минут. Об этом сказано в предварительной оценке РЖД, сообщает в четверг ТАСС.

«По предварительным оценкам, время в пути по ВСМ Москва — Санкт-Петербург займет 2 часа 30 минут. Планируется, что магистраль сможет обеспечивать скорость движения поездов на уровне 350–400 км/ч», — цитирует агентство слова собеседника.

Ранее сообщалось, что РЖД планирует в следующем году начать проектирование высокоскоростной магистрали Москва - Санкт Петербург, а также параллельно начать строительство линии Москва — Нижний Новгород. Для реализации второго проекта вся проектная документация уже готова.

Президент России Владимир Путин в апреле текущего года поддержал идею проектирования ВСМ Москва- Санкт-Петербурге. В июне вице-премьер РФ Максим Акимов заявил, что стоимость проекта составит 1,5 триллиона рублей.