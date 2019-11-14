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13:06   14 Ноября 2019
Россия

Маршрут из Москвы в Петербург по ВСМ займет чуть более двух часов

Маршрут из Москвы в Петербург по ВСМ займет чуть более двух часов

Добраться из Москвы в Санкт-Петербург и обратно по высокоскоростной железнодорожной магистрали можно будет за 2 часа 30 минут. Об этом сказано в предварительной оценке РЖД, сообщает в четверг ТАСС. 

«По предварительным оценкам, время в пути по ВСМ Москва — Санкт-Петербург займет 2 часа 30 минут. Планируется, что магистраль сможет обеспечивать скорость движения поездов на уровне 350–400 км/ч», — цитирует агентство слова собеседника. 

Ранее сообщалось, что РЖД планирует в следующем году начать проектирование высокоскоростной магистрали Москва - Санкт Петербург, а также параллельно начать строительство линии Москва — Нижний Новгород. Для реализации второго проекта вся проектная документация уже готова. 

Президент России Владимир Путин в апреле текущего года поддержал идею проектирования ВСМ Москва- Санкт-Петербурге. В июне вице-премьер РФ Максим Акимов заявил, что стоимость проекта составит 1,5 триллиона рублей. 

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Автор: Софья Белоцерковская

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