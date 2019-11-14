Нажившиеся на избирательной кампании в МГД Савостьянов и Локтев скрывают отчетность

Депутаты Сергей Савостьянов и Дмитрий Локтев, которые были в списке «Умного голосования», не сдали в срок финансовую отчетность по избирательной кампании. Теперь парламентариям грозит административное наказание.

Выборы прошли более двух месяцев назад, однако скандалы, связанные с предвыборной деятельностью, до сих пор не утихают. Экс-кандидаты, которые попали в Мосгордуму не без помощи устроенного Алексеем Навальным «Умного голосования», до сих пор не предоставили финансовые отчеты о расходовании средств со своих избирательных счетов.

Речь идет о Сергее Савостьянове и Дмитрии Локтеве, которые должны были отчитаться о своих расходах на избирательную кампанию еще 10 октября. Однако политики по сей день не предоставили документацию.

Подобные действия являются нарушением законодательства - Севостьянову и Локтеву сокрытие отчетности грозит привлечением к административной ответственности. Это регулируется статьей 5.17 КоАП РФ, по которой им полагается штраф в размере 20-25 тысяч.

При этом Савостьянов числится федеральным судьей в отставке, и у него есть юридическое образование. Не знать о нарушении закона депутат не мог. Помимо него, отчеты вовремя не предоставили и другие экс-кандидаты, продвигаемые Навальным: Любовь Соболь, Иван Жданов, Константин Янкаускас и Дмитрий с Геннадием Гудковы.

Хотим напомнить, что вышеупомянутые политики активно просили донаты в своих соцсетях на избирательные счета. Вероятно, часть от доходов ушла далеко не на предвыборные нужды. Теперь нарушители будут вынуждены оплатить штраф, что, по сути, является сущей мелочью по сравнению с тем, сколько им удалось заработать на прошедших выборах.