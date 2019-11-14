Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Медведев вернет горячую воду в село в Алтайском крае

Медведев вернет горячую воду в село в Алтайском крае

 Осташко призвал начать официальное разбирательство в связи с домогательствами Вишневского

Осташко призвал начать официальное разбирательство в связи с домогательствами Вишневского
Киев не планирует встречу Зеленского и Путина до «Нормандского» саммита

Киев не планирует встречу Зеленского и Путина до «Нормандского» саммита

 «Нормандский» саммит может пройти до конца года, сказали в МИД Украины

«Нормандский» саммит может пройти до конца года, сказали в МИД Украины
Пять ракет выпустили в сторону Израиля из сектора Газа

Пять ракет выпустили в сторону Израиля из сектора Газа

 Астронавты починили кухню на американском сегменте МКС

Астронавты починили кухню на американском сегменте МКС
Медведев вернет горячую воду в село в Алтайском крае

Медведев вернет горячую воду в село в Алтайском крае

 Осташко призвал начать официальное разбирательство в связи с домогательствами Вишневского

Осташко призвал начать официальное разбирательство в связи с домогательствами Вишневского
Киев не планирует встречу Зеленского и Путина до «Нормандского» саммита

Киев не планирует встречу Зеленского и Путина до «Нормандского» саммита

 «Нормандский» саммит может пройти до конца года, сказали в МИД Украины

«Нормандский» саммит может пройти до конца года, сказали в МИД Украины
Пять ракет выпустили в сторону Израиля из сектора Газа

Пять ракет выпустили в сторону Израиля из сектора Газа

 Астронавты починили кухню на американском сегменте МКС

Астронавты починили кухню на американском сегменте МКС
12:39   14 Ноября 2019
Политика

Нажившиеся на избирательной кампании в МГД Савостьянов и Локтев скрывают отчетность

Нажившиеся на избирательной кампании в МГД Савостьянов и Локтев скрывают отчетность

Депутаты Сергей Савостьянов и Дмитрий Локтев, которые были в списке «Умного голосования», не сдали в срок финансовую отчетность по избирательной кампании. Теперь парламентариям грозит административное наказание.

Выборы прошли более двух месяцев назад, однако скандалы, связанные с предвыборной деятельностью, до сих пор не утихают. Экс-кандидаты, которые попали в Мосгордуму не без помощи устроенного Алексеем Навальным «Умного голосования», до сих пор не предоставили финансовые отчеты о расходовании средств со своих избирательных счетов.

Речь идет о Сергее Савостьянове и Дмитрии Локтеве, которые должны были отчитаться о своих расходах на избирательную кампанию еще 10 октября. Однако политики по сей день не предоставили документацию.

Подобные действия являются нарушением законодательства - Севостьянову и Локтеву сокрытие отчетности грозит привлечением к административной ответственности. Это регулируется статьей 5.17 КоАП РФ, по которой им полагается штраф в размере 20-25 тысяч.

Нажившиеся на избирательной кампании в МГД Савостьянов и Локтев скрывают отчетность

При этом Савостьянов числится федеральным судьей в отставке, и у него есть юридическое образование. Не знать о нарушении закона депутат не мог. Помимо него, отчеты вовремя не предоставили и другие экс-кандидаты, продвигаемые Навальным: Любовь Соболь, Иван Жданов, Константин Янкаускас и Дмитрий с Геннадием Гудковы.

Хотим напомнить, что вышеупомянутые политики активно просили донаты в своих соцсетях на избирательные счета. Вероятно, часть от доходов ушла далеко не на предвыборные нужды. Теперь нарушители будут вынуждены оплатить штраф, что, по сути, является сущей мелочью по сравнению с тем, сколько им удалось заработать на прошедших выборах.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Игорь Каркаров
#мосгордума #умное голосование #Савостьянов #Локтев

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...