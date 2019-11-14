Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Медведев вернет горячую воду в село в Алтайском крае

Медведев вернет горячую воду в село в Алтайском крае

 Осташко призвал начать официальное разбирательство в связи с домогательствами Вишневского

Осташко призвал начать официальное разбирательство в связи с домогательствами Вишневского
Киев не планирует встречу Зеленского и Путина до «Нормандского» саммита

Киев не планирует встречу Зеленского и Путина до «Нормандского» саммита

 «Нормандский» саммит может пройти до конца года, сказали в МИД Украины

«Нормандский» саммит может пройти до конца года, сказали в МИД Украины
Пять ракет выпустили в сторону Израиля из сектора Газа

Пять ракет выпустили в сторону Израиля из сектора Газа

 Астронавты починили кухню на американском сегменте МКС

Астронавты починили кухню на американском сегменте МКС
Медведев вернет горячую воду в село в Алтайском крае

Медведев вернет горячую воду в село в Алтайском крае

 Осташко призвал начать официальное разбирательство в связи с домогательствами Вишневского

Осташко призвал начать официальное разбирательство в связи с домогательствами Вишневского
Киев не планирует встречу Зеленского и Путина до «Нормандского» саммита

Киев не планирует встречу Зеленского и Путина до «Нормандского» саммита

 «Нормандский» саммит может пройти до конца года, сказали в МИД Украины

«Нормандский» саммит может пройти до конца года, сказали в МИД Украины
Пять ракет выпустили в сторону Израиля из сектора Газа

Пять ракет выпустили в сторону Израиля из сектора Газа

 Астронавты починили кухню на американском сегменте МКС

Астронавты починили кухню на американском сегменте МКС
12:43   14 Ноября 2019
Весь мир

Пять ракет выпустили в сторону Израиля из сектора Газа

Пять ракет выпустили в сторону Израиля из сектора Газа

Система ПРО «Железный купол» перехватила две ракеты. По информации армейской пресс-службы, пять ракет выпустили в сторону Израиля из сектора Газа после появившейся в СМИ информации о прекращении огня. Ранее палестинская группировка «Исламский джихад» договорилась с Израилем о прекращении огня​​​.

СМИ отметили, что перемирие вступило в силу в 5.30 по местному времени. Однако в 07.00 утра сирены оповестили о возможном обстреле в населенных пунктах Яд Мордехай и Нетив Хаасара. В 11 утра сработали сирены в городе Нетивот. Израильская армия не наносила ответных ударов.

Крупнейшее за последние месяцы обострение на границах палестинского анклава случилось после ликвидации израильскими военно-воздушными силами командира «Исламского джихада» в Газе Бахи Абу аль-Ата в ночь на вторник, 12 ноября.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Анатолий Кубарев
#армия #израиль #ракеты #сектор газа

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...