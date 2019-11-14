Система ПРО «Железный купол» перехватила две ракеты. По информации армейской пресс-службы, пять ракет выпустили в сторону Израиля из сектора Газа после появившейся в СМИ информации о прекращении огня. Ранее палестинская группировка «Исламский джихад» договорилась с Израилем о прекращении огня​​​.

СМИ отметили, что перемирие вступило в силу в 5.30 по местному времени. Однако в 07.00 утра сирены оповестили о возможном обстреле в населенных пунктах Яд Мордехай и Нетив Хаасара. В 11 утра сработали сирены в городе Нетивот. Израильская армия не наносила ответных ударов.

בהמשך לדיווח על הפעלת התרעות לפני מספר דקות, זוהו חמישה שיגורים. לוחמי כיפת ברזל יירטו שני שיגורים — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) 14 בנובמבר 2019