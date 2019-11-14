Порочные пристрастия педофила Светова не были тайной для Навального

Бывший заместитель главы московского штаба Алексея Навального Виталий Серуканов во время очередного стрима «Прекрасная Россия бу-бу-бу», который он провел вместе с журналистом Лесей Рябцевой 13 ноября, заявил, что о педофильских наклонностях блогера Михаила Светова знали все в ФБК, но все равно сотрудничали с ним.

Как сообщает в четверг информационное агентство Nation News, 6 ноября сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело в отношении Светова из-за его постов в Instagram-аккаунте, сделанных в 2011 году.

В публикациях, в частности, говорится о девушке Светова – Анастасии, которой на тот момент было 15-16 лет, а самому блогеру – 27 лет. Там же размещена фотография Анастасии.

По словам Серуканова, любовь Светова к малолетним девочкам, к «нимфеткам», как он их называл, не была ни для кого в ФБК секретом, и при этом никому не мешала сотрудничать с блогером. Причиной этому, в первую очередь, стал сам основатель ФБК – Алексей Навальный, который набирал в команду не талантливых или способных людей, а лояльных лично к нему.

Также Серуканов и Рябцева в ходе стрима продемонстрировали скриншоты с личной страницы Светова в «ЖЖ», где блогер расписывает свои критерии женской привлекательности.

Ранее «оппозиция» уже не раз демонстрировала лояльность к противозаконным похождениям своих коллег. При этом всем ясно, что окажись на месте Светова другой человек – патриотично настроенный чиновник или политик, сторонники Светова просто затравили бы его.

Однако, когда полицейские прибыли с обыском домой к Светову, либеральная тусовка единодушно вступилась за педофила и начала писать, что блогера обвиняют по «политическому делу». Возможно, оппозиционеры не видели постов Светова в социальных сетях и на сайте «КифКиф», где их соратник размещал детскую порнографию.