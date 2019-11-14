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13:14   14 Ноября 2019
Россия

Порочные пристрастия педофила Светова не были тайной для Навального

Порочные пристрастия педофила Светова не были тайной для Навального

Бывший заместитель главы московского штаба Алексея Навального Виталий Серуканов во время очередного стрима «Прекрасная Россия бу-бу-бу», который он провел вместе с журналистом Лесей Рябцевой 13 ноября, заявил, что о педофильских наклонностях блогера Михаила Светова знали все в ФБК, но все равно сотрудничали с ним.

Как сообщает в четверг информационное агентство Nation News, 6 ноября сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело в отношении Светова из-за его постов в Instagram-аккаунте, сделанных в 2011 году.

В публикациях, в частности, говорится о девушке Светова – Анастасии, которой на тот момент было 15-16 лет, а самому блогеру – 27 лет. Там же размещена фотография Анастасии.

Порочные пристрастия педофила Светова не были тайной для Навального

По словам Серуканова, любовь Светова к малолетним девочкам, к «нимфеткам», как он их называл, не была ни для кого в ФБК секретом, и при этом никому не мешала сотрудничать с блогером. Причиной этому, в первую очередь, стал сам основатель ФБК – Алексей Навальный, который набирал в команду не талантливых или способных людей, а лояльных лично к нему.

Также Серуканов и Рябцева в ходе стрима продемонстрировали скриншоты с личной страницы Светова в «ЖЖ», где блогер расписывает свои критерии женской привлекательности.

Порочные пристрастия педофила Светова не были тайной для Навального

Ранее «оппозиция» уже не раз демонстрировала лояльность к противозаконным похождениям своих коллег. При этом всем ясно, что окажись на месте Светова другой человек – патриотично настроенный чиновник или политик, сторонники Светова просто затравили бы его.

Однако, когда полицейские прибыли с обыском домой к Светову, либеральная тусовка единодушно вступилась за педофила и начала писать, что блогера обвиняют по «политическому делу». Возможно, оппозиционеры не видели постов Светова в социальных сетях и на сайте «КифКиф», где их соратник размещал детскую порнографию.

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Автор: Александр Люблинский
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