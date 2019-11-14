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13:19   14 Ноября 2019
Россия

Осташко призвал начать официальное разбирательство в связи с домогательствами Вишневского

Осташко призвал начать официальное разбирательство в связи с домогательствами Вишневского

Политолог, главред PolitRussia Руслан Осташко отметил, что российские либералы часто попадают под прицел общественного внимания не только из-за русофобских высказываний, но и из-за секс-скандалов. Об этом пишет Федеральное агентство новостей.

На днях в скандальную историю попал депутат петербургского ЗакСа, профессор кафедры политологии РГПУ имени Герцена Борис Вишневский. Бывшая студентка обвинила его в домогательствах. Политик все обвинения отвергает, а руководство вуза сообщило, что никаких жалоб на Вишневского не поступало.

Осташко отметил, что речь идет о событиях пятилетней давности. Все, кто мог подвергаться домогательствам, уже окончили вуз. Стоит начать официальное разбирательство, а не поступать, как соратники Вишневского, начавшие угрожать журналистам.

Вишневский Осташко

Однако в закрытом чате «Боевой отряд ИКМО Яблоко» сторонники депутата ситуацию обсудили и предположили, что он действительно мог приставать к студенткам во время своей преподавательской деятельности. Рядовые петербуржцы, возмущенные скандалом, написали петицию с требованием разобраться в ситуации. 

В это время на защиту Вишневского встал Союз журналистов Петербурга и Ленобласти. Выяснилось, что глава организации, Марина Шишкина, является давней знакомой либерала.

«Интерес к обелению запятнавшего себя депутата и попытки оказать давление на СМИ со стороны Союза объясняются банальным кумовством. Друзья Вишневского даже самостоятельно начали опрашивать бывших студенток, пытаясь вычислить ту, которая написала в СМИ», — отметил Осташко.

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Автор: Виктория Разумовская
#общество #вишневский #либералы

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