Украина может выйти из минских договоренностей — Пристайко

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко поделился ожиданиями от возможной встрече «нормандской четверки».

Министр отметил, что особых надежд на продвижение вперед после проведения переговоров нет. Однако, Пристайко заявил, что президент Украины Владимир Зеленский ждет от России «четкий разговор, чтобы прийти и сказать, чего вы от нас хотите».

В случае, если переговоры в «нормандском формате» не приведут к результатам, Киев может рассматривать варианты вплоть до выхода из Минских соглашений. Министр подчеркнул, что главным для Украины является не Минское соглашение, а «выживание нации».

«Главный результат — это договоренности о прекращении войны», — заявил Зеленский ранее изданию «РБК-Украина».

Также президент обратил внимание, что Украина выполнила все условия для подготовки встречи: подтвердила текст «формулы Штайнмайера» и приступила к разведению сил в Петровском и Золотом.

Конфликт в Украине длится с 2014 года. В 2015 году представители Украины, России, Германии и Франции в рамках «нормандского саммита» согласовали комплекс мер по выполнению Минских соглашений в целях урегулирования конфликта.