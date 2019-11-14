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12:31   14 Ноября 2019
Россия

Студенту, которого называли жертвой стрелка в Благовещенске, удалось выжить

Студенту, которого называли жертвой стрелка в Благовещенске, удалось выжить

Студенту, которого называли жертвой стрелка в Благовещенске, удалось выжить. Речь идет о 19-летнем Алексее Голубничем, которого ранее называли погибшим в ходе стрельбы в строительном колледже.

Сейчас молодой человек находится в больнице, его состояние врачи оценивают как тяжелое. В больнице парень находится с бабушкой, которая работает в этом медицинском учреждении. Как передает «360», молодому человеку сделали операцию.

Друг пострадавшего рассказал, что между ним и стрелявшим Данилом Засориным не было конфликтов, просто Алексей Голубничий оказался на пути стрелка и не стал прятаться при виде ружья, поэтому Засорин выстрелил в него.

Стрельба в строительном колледже Благовещенска произошла утром в четверг, 14 ноября. Студент Данил Засорин пронес охотничье ружье и стал стрелять по людям, после чего покончил с собой. Пострадали три человека. По факту случившегося заведено уголовное дело. Известно, что ружье было зарегистрировано на Засорина.

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #стрельба #благовещенск

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