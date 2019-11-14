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 Эрдоган вернул Трампу оскорбительное октябрьское письмо

Эрдоган вернул Трампу оскорбительное октябрьское письмо
16:54   14 Ноября 2019
Весь мир

Эрдоган вернул Трампу оскорбительное октябрьское письмо

Эрдоган вернул Трампу оскорбительное октябрьское письмо

В Белом доме состоялась пресс-конференция, на которой встретились лидеры двух стран, Турции и США. В ходе дискуссии турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган публично заявил, что вернул Дональду Трампу письмо, отправленное им в октябре и содержащее оскорбительное обращение к турецкому главе, передает Bloomberg. Скандальное письмо Эрдоган вернул отправителю 13 ноября в Вашингтоне.

Призыв не «быть жестким парнем и дураком» — лишь часть содержания нашумевшего текста. Немногим ранее «Би-би-си» сообщало, что Эрдоган выбросил его в мусорную корзину и категорически отверг содержание.

Президент Дональд Трам направил свое обращение к Эрдогану 9 октября в день начала военной операции Турции на территории Сирии. В тексте документа было заявлено, что Трампу почти удалось договориться о мирном разрешении конфликта, а также предлагалось заключение сделки с Анкарой. Американский лидер в письме заявил, что если Эрдоган пойдет на встречу, то не будет ответственен за убийство тысяч людей.

«История поблагодарит вас, если вы поступите правильно. Если же нет, вы останетесь в истории дьяволом. Не будьте жестким парнем. Не будьте дураком», — призывал Эрдогана к совершению выбора Трамп.

 

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Автор: Лев Кандинский

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