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12:35   14 Ноября 2019
Россия

Колледж Благовещенска дважды пытался закупить систему видеонаблюдения

Колледж Благовещенска дважды пытался закупить систему видеонаблюдения

Руководство строительного колледжа Благовещенска, в котором студент открыл стрельбу, пыталось дважды закупить систему видеонаблюдения. Об этом сообщает телеканал «360» в четверг, 14 октября.

По информации СМИ, сотрудники учебного учреждения разместили заявку о приобретении круглосуточной системы видеонаблюдения в апреле текущего года на сайте госзакупок. Колледжу требовалось более 230 тысяч рублей, однако ни одной заявки на тендер так и не поступило. 

Чуть позже колледж снова попробовал побороться за то, чтобы получить систему видеонаблюдения, опубликовав 17 октября повторную заявку. Новый тендер стоил 107 тысяч рублей. До сих пор на него никто так и не откликнулся. 

Телеканал «360» не смог дозвониться до руководства колледжа. В учебном учреждении никто не отвечает на звонки. 

Известно, что колледж был подключен к систему охраны, однако даже это не помогло предотвратить стрельбу утром 14 ноября, когда студент колледжа пришел в здание с охотничьи ружьем, открыв огонь по людям, а затем покончив с собой. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #благовещенск #общество #колледж #стрельба в колледже

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