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12:30   14 Ноября 2019
Ближнее зарубежье

Киев не планирует встречу Зеленского и Путина до «Нормандского» саммита

Киев не планирует встречу Зеленского и Путина до «Нормандского» саммита

Украинский министр иностранных дел Вадим Пристайко заявил, что украинская сторона не планирует двустороннюю встречу президента Украины Владимира Путина с российским лидером Владимиром Путиным до саммита в нормандском формате, который должен состояться до конца текущего года.

Об этом Пристайко заявил в четверг на совместной пресс-конференции с главой МИД Австрии Александером Шалленбергом.

«Мы не планируем двустороннюю встречу с Путиным», - заявил министр.

При этом Пристайко отметил, что в Киеве рассчитывают на то, что у Зеленского будет возможность пообщаться с президентом России во время встречи лидеров «Нормандской четверки», подготовка которой сейчас ведется.

«Как минимум выполнены все предусловия для этой встречи. И сейчас украинская сторона консультируется со всеми тремя другими участниками "нормандской четверки". Мы ищем лучшую дату для всех четырех президентов и место, где будет проведено это мероприятие», - добавил украинский министр.

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Автор: Александр Люблинский
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