Киев не планирует встречу Зеленского и Путина до «Нормандского» саммита
Украинский министр иностранных дел Вадим Пристайко заявил, что украинская сторона не планирует двустороннюю встречу президента Украины Владимира Путина с российским лидером Владимиром Путиным до саммита в нормандском формате, который должен состояться до конца текущего года.
Об этом Пристайко заявил в четверг на совместной пресс-конференции с главой МИД Австрии Александером Шалленбергом.
«Мы не планируем двустороннюю встречу с Путиным», - заявил министр.
При этом Пристайко отметил, что в Киеве рассчитывают на то, что у Зеленского будет возможность пообщаться с президентом России во время встречи лидеров «Нормандской четверки», подготовка которой сейчас ведется.
«Как минимум выполнены все предусловия для этой встречи. И сейчас украинская сторона консультируется со всеми тремя другими участниками "нормандской четверки". Мы ищем лучшую дату для всех четырех президентов и место, где будет проведено это мероприятие», - добавил украинский министр.