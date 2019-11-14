Киев не планирует встречу Зеленского и Путина до «Нормандского» саммита

Украинский министр иностранных дел Вадим Пристайко заявил, что украинская сторона не планирует двустороннюю встречу президента Украины Владимира Путина с российским лидером Владимиром Путиным до саммита в нормандском формате, который должен состояться до конца текущего года.

Об этом Пристайко заявил в четверг на совместной пресс-конференции с главой МИД Австрии Александером Шалленбергом.

«Мы не планируем двустороннюю встречу с Путиным», - заявил министр.

При этом Пристайко отметил, что в Киеве рассчитывают на то, что у Зеленского будет возможность пообщаться с президентом России во время встречи лидеров «Нормандской четверки», подготовка которой сейчас ведется.