Россияне бесплатно смогут звонить на мобильные номера с таксофонов

«Ростелеком» отменил плату за внутризоновые и междугородные звонки на сотовые телефоны с таксофонов универсальной услуги связи (УУС). Об этом рассказали в пресс-службе компании 14 ноября.

«С 1 ноября новый шаг — обнуление тарифов на звонки на мобильные телефоны любых российских операторов», — отметил глава Ростелекома Михаил Осеевский.

С 1 июня компания отменила плату за звонки на стационарные телефоны. Еще раньше предоставила возможность бесплатно пользоваться интернетом в точках Wi-Fi в небольших сельских населенных пунктах.

Таксофоны УУС до сих пор являются одним из немногих доступных средств связи для жителей отдаленных и труднодоступных населенных пунктов России. Согласно статистике, большую часть трафика с таксофонов составляют звонки в экстренные службы.