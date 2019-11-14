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12:20   14 Ноября 2019
Россия

Россияне бесплатно смогут звонить на мобильные номера с таксофонов

Россияне бесплатно смогут звонить на мобильные номера с таксофонов

«Ростелеком»  отменил плату за внутризоновые и междугородные звонки на сотовые телефоны с таксофонов универсальной услуги связи (УУС). Об этом рассказали в пресс-службе компании 14 ноября. 

«С 1 ноября новый шаг — обнуление тарифов на звонки на мобильные телефоны любых российских операторов», — отметил глава Ростелекома Михаил Осеевский. 

С 1 июня компания отменила плату за звонки на стационарные телефоны. Еще раньше предоставила возможность бесплатно пользоваться интернетом в точках Wi-Fi в небольших сельских населенных пунктах.

Таксофоны УУС до сих пор являются одним из немногих доступных средств связи для жителей отдаленных и труднодоступных населенных пунктов России. Согласно статистике, большую часть трафика с таксофонов составляют звонки в экстренные службы.

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Автор: Виктория Разумовская
#связь #общество #ростелеком

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