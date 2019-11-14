Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Медведев вернет горячую воду в село в Алтайском крае

Медведев вернет горячую воду в село в Алтайском крае

 Осташко призвал начать официальное разбирательство в связи с домогательствами Вишневского

Осташко призвал начать официальное разбирательство в связи с домогательствами Вишневского
Киев не планирует встречу Зеленского и Путина до «Нормандского» саммита

Киев не планирует встречу Зеленского и Путина до «Нормандского» саммита

 «Нормандский» саммит может пройти до конца года, сказали в МИД Украины

«Нормандский» саммит может пройти до конца года, сказали в МИД Украины
Пять ракет выпустили в сторону Израиля из сектора Газа

Пять ракет выпустили в сторону Израиля из сектора Газа

 Астронавты починили кухню на американском сегменте МКС

Астронавты починили кухню на американском сегменте МКС
Медведев вернет горячую воду в село в Алтайском крае

Медведев вернет горячую воду в село в Алтайском крае

 Осташко призвал начать официальное разбирательство в связи с домогательствами Вишневского

Осташко призвал начать официальное разбирательство в связи с домогательствами Вишневского
Киев не планирует встречу Зеленского и Путина до «Нормандского» саммита

Киев не планирует встречу Зеленского и Путина до «Нормандского» саммита

 «Нормандский» саммит может пройти до конца года, сказали в МИД Украины

«Нормандский» саммит может пройти до конца года, сказали в МИД Украины
Пять ракет выпустили в сторону Израиля из сектора Газа

Пять ракет выпустили в сторону Израиля из сектора Газа

 Астронавты починили кухню на американском сегменте МКС

Астронавты починили кухню на американском сегменте МКС
12:08   14 Ноября 2019
Россия

Живописец и режиссер Владимир Артыков умер в Москве

Живописец и режиссер Владимир Артыков умер в Москве

Живописец и режиссер Владимир Артыков умер в Москве. Информацию об этом подтвердила его жена и пресс-служба Российской академии художеств, членом которой он являлся.

Артыков умер в ночь на четверг, 14 ноября. Ему было 85 лет. Причина смерти не сообщается. О дате прощания и месте похорон сообщат дополнительно.

Владимир Артыков снимал документальные фильмы, ставил спектакли в театрах. Его живопись находится в Москве в Третьяковской галерее, а также в государственных музеях России и других стран. Его картинами обладают также частные коллекционеры.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Ольга Воскресенская
#москва #россия #общество

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...