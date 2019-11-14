Живописец и режиссер Владимир Артыков умер в Москве. Информацию об этом подтвердила его жена и пресс-служба Российской академии художеств, членом которой он являлся.

Артыков умер в ночь на четверг, 14 ноября. Ему было 85 лет. Причина смерти не сообщается. О дате прощания и месте похорон сообщат дополнительно.

Владимир Артыков снимал документальные фильмы, ставил спектакли в театрах. Его живопись находится в Москве в Третьяковской галерее, а также в государственных музеях России и других стран. Его картинами обладают также частные коллекционеры.