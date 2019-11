Астронавты починили кухню на американском сегменте МКС

По информации NASA, отключение было вызвано кухонным источником питания. Астронавты заменили источник питания на запасной и переместили нагреватель воды обратно на кухню, восстановив таким образом изначальную конфигурацию.

Космическую кухню оснастили нагревателем воды (условно — чайник), который не только раздает горячую воду, но и подходит для приготовления сублимированной в виде порошка пищи, а подогреватель (плита) разогревает консервы.

It's harvest time on @Space_Station! ???? Astronauts have been cultivating fresh mustard greens in the station's Veggie facility. Today, they cut some of the leaves — half go in freezers for later analysis on Earth, and half are for the crew to taste. More: https://t.co/91jf4riQ30 pic.twitter.com/kt4Ca3ZSMO