Астронавты починили кухню на американском сегменте МКС

Сломался нагреватель воды. Астронавты починили кухню на американском сегменте Международной космической станции. Об этом сообщил представитель NASA. Ранее из-за короткого замыкания астронавты перестали пользоваться кухней в американском модуле Unity​​​. Сначала астронавты брали горячую воду и разогревали пищу в российском модуле «Звезда», а затем перенесли чайник и плиту в другой американский модуль Destiny.

По информации NASA, отключение было вызвано кухонным источником питания. Астронавты заменили источник питания на запасной и переместили нагреватель воды обратно на кухню, восстановив таким образом изначальную конфигурацию. Космическую кухню оснастили нагревателем воды (условно — чайник), который не только раздает горячую воду, но и подходит для приготовления сублимированной в виде порошка пищи, а подогреватель (плита) разогревает консервы. It's harvest time on @Space_Station! ???? Astronauts have been cultivating fresh mustard greens in the station's Veggie facility. Today, they cut some of the leaves — half go in freezers for later analysis on Earth, and half are for the crew to taste. More: https://t.co/91jf4riQ30 pic.twitter.com/kt4Ca3ZSMO — NASA (@NASA) 14 ноября 2019 г.