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 Астронавты починили кухню на американском сегменте МКС

Астронавты починили кухню на американском сегменте МКС
12:26   14 Ноября 2019
Весь мир

Астронавты починили кухню на американском сегменте МКС

Астронавты починили кухню на американском сегменте МКС

Сломался нагреватель воды. Астронавты починили кухню на американском сегменте Международной космической станции. Об этом сообщил представитель NASA. Ранее из-за короткого замыкания астронавты перестали пользоваться кухней в американском модуле Unity​​​. Сначала астронавты брали горячую воду и разогревали пищу в российском модуле «Звезда», а затем перенесли чайник и плиту в другой американский модуль Destiny.

По информации NASA, отключение было вызвано кухонным источником питания. Астронавты заменили источник питания на запасной и переместили нагреватель воды обратно на кухню, восстановив таким образом изначальную конфигурацию.

Космическую кухню оснастили нагревателем воды (условно — чайник), который не только раздает горячую воду, но и подходит для приготовления сублимированной в виде порошка пищи, а подогреватель (плита) разогревает консервы.

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Автор: Анатолий Кубарев
#космос #общество #мкс #кухня

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